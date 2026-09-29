與 광역단체장 “재정 약화” 우려… 정부 “지방 지원 줄어들지 않을 것”

미래대응기금 당정협의회 개최
박홍근 “투자 확대해 수요 대응”
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박홍근 기획예산처 장관이 29일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 미래대응기금 관련 당정협의회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.29. 뉴시스
정부가 더 걷히는 세수를 재원으로 하는 ‘미래대응기금’을 신설하면서 세수와 연동된 지방교부세를 조정하기로 하자 지방자치단체장들이 “지방정부 재정이 줄어든다”는 불만을 쏟아내고 있다. 이에 당정은 긴급 협의회를 열고 “지원이 줄어들지 않도록 하겠다”며 진화에 나섰다.
당정은 29일 국회에서 미래대응기금 관련 당정협의회를 열고 기금 운용 방안을 논의했다. 더불어민주당 소속 광역단체장들은 정부의 지방교부세 조정에 우려를 표하며 교부세율 인상 등을 요구했다.
정부는 내년 예산안을 편성하면서 내국세의 19.24%를 자동 배분하는 지방교부세의 산정 방식을 조정하기로 했다. 162조원 규모의 미래대응기금을 신설하되, 내국세에서 기금 적립액을 뺀 남은 금액을 기준으로 산정한다. 이에 내년 지방교부세는 올해보다는 늘어나지만, 기존 산식을 적용했을 때보다 30조 5000억원이 줄어들 것으로 추산됐다.
시도지사협의회장인 박찬대 인천시장은 “정부 국정 과제인 재정 분권의 방향에 맞춰 교부세율 조정도 함께 논의해 주시기를 기대한다”고 밝혔다. 박수현 충남지사는 지방교부세 감소분 보전과 미래대응기금 내 지방계정 배분 비중 확대 등을 요청했다.
반면 정부는 “내년 지방교부세 총액은 올해보다 증가하며, 미래대응기금 지방계정을 통해 지원을 강화하겠다”는 입장을 밝혔다. 내년 지방교부세는 77조 2000억원으로 올해보다 11.3% 증가하며, 내후년에는 101조까지 늘어날 전망이다.
이희동 서울시의원, 서울시경계선지능인 지원센터 방문… 강동구 경계선지능인 지원체계 구축 논의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 23일 서울시 경계선지능인 평생교육 지원센터를 방문했다. 방문에는 김태현 강동구의원과 경계선지능인 자녀를 둔 부모들이 함께했으며, 센터 관계자로부터 광역센터 운영 현황과 서울시의 경계선지능인 관련 정책을 듣고 강동구 차원의 지원 방안을 논의했다. 경계선지능인은 지능지수(IQ) 71~84 수준으로 지적장애에는 해당하지 않지만, 학습과 사회 적응, 취업 등 일상생활 전반에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 그러나 장애인 복지 등 기존 제도의 지원 대상에서 벗어나 있어 정책 사각지대에 놓여 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 이번 현장 방문은 강동구가 경계선지능인 기본조례 제정을 추진하는 과정에서 마련됐다. 현재 강동구는 ‘경계선지능인 평생교육 지원 조례’만을 갖추고 있어 지원 대상과 범위가 평생교육 영역에 국한되어 있는 실정이다. 이에 구는 해당 조례를 기본조례로 전면 통합해 단순 교육 지원을 넘어 경계선지능인의 생애주기 전반을 아우르는 다각적 지원 근거를 정립할 방침이다. 아울러 기본조례 제정과 연계해 강동구 차원의 경계선지능인 전담 지원센터 설립 방안도 함께 논의 중이다. 이날 광역센터 측은 현재 운영 상황과
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박홍근 기획예산처 장관은 “재정의 새로운 틀을 마련하는 과정에서 내국세 수입과 연동되는 지방교부세의 모수를 조정하다 보니 시도지사의 걱정과 우려가 있다는 점을 깊이 공감한다”며 “지방정부 지원은 결코 얇아지지 않을 것”이라고 강조했다. 이어 “지방의 수요에 적극 대응할 수 있는 투자를 확대하고, 국회 논의 과정에서도 지방정부의 목소리를 최우선으로 듣겠다”고 했다.
세줄 요약
- 미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 산식 조정
- 광역단체장들 재정 감소 우려와 교부세율 인상 요구
- 정부, 지방지원 축소 없다고 진화하며 협의 진행
2026-09-30 6면
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