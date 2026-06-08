유일하게 소득 줄어든 2030… 주거비는 더 늘어 ‘허덕’

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39세 이하 소득 작년보다 1.7% 감소

월세 등 세 분기 연속 두 자릿수 증가

새달 기준금리 인상 시 어려움 가중

세줄 요약 올해 1분기 39세 이하 가구주의 소득이 전년보다 1.7% 줄어 전 세대 중 유일하게 감소했다. 반면 월세 등 실제 주거비는 11.6% 늘었고, 이자 비용도 증가해 청년층의 생활 압박이 더 커졌다. 39세 이하 가구 소득, 전 세대 중 유일한 감소

월세 등 실제 주거비, 세 분기 연속 두 자릿수 증가

이자 비용 상승과 금리 인상 전망, 청년 부담 확대

2026-06-08 B2면

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올해 1분기 전 세대 중 20~30대 가구의 소득만 감소했다. 월세를 비롯한 주거비 부담은 크게 늘었다. 다음달 기준금리 인상이 예상되는 가운데 청년층의 어려움이 점점 가중되는 모습이다.7일 국가데이터처 가계동향조사에 따르면 올해 1분기 39세 이하 가구주의 월평균 명목소득은 539만 500원으로 지난해 같은 기간보다 1.7% 감소했다. 이 기간 전체 연령대에서 소득이 줄어든 건 39세 이하가 유일했다. 40대 가구주 소득은 7.7%, 60세 이상은 5.4%, 50대는 0.3% 각각 증가했다.청년층의 소득 증가율이 부진한 건 단기적인 문제가 아니었다. 관련 통계 작성이 시작된 2019년 이후 올해까지 39세 이하 가구주의 소득이 연평균 3.5% 증가할 때 40대는 4.1%, 50대는 3.6%, 60세 이상은 5.7%씩 증가했다.이런 상황에서 청년층의 주거비 부담은 빠르게 늘고 있다. 올해 1분기 39세 이하 가구주의 월평균 실제 주거비(전세보증금을 제외한 월세 등 주거 지출)는 21만 2400원으로 1년 전보다 11.6% 증가했다. 반면 40대의 실제 주거비가 9.2% 감소했다. ﻿특히 39세 이하 가구주의 실제 주거비 증가율은 지난해 3분기 11.9%, 4분기 12.8%, 올해 1분기 11.6%로 세 분기 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다.가계 이자 부담은 다시 커지고 있다. 올해 1분기 가구의 월평균 실질 이자 비용은 11만 5300원으로 1년 전보다 4.4% 증가했다. 특히 소득 하위 20%인 1분위의 실질 이자 비용은 2만 4300원으로 전년보다 23.9% 늘어 증가 폭이 가장 컸다.주거 형태로 보면 자가 가구의 명목 이자 비용은 15만 9200원으로 8.2% 증가한 반면 전세 가구는 20만 9600원으로 32.9% 급증했다. 전세 가구의 이자 비용 증가율이 자가 가구의 4배에 이르는 것이다. 금리 상승은 대출 이자 부담을 키우고, 임대인의 금융 비용 증가에 따른 ‘월세 인상’으로 이어질 수 있다. 주거비가 오르면 소득 증가율이 가장 낮은 20~30대 청년층의 주거 환경은 더욱 열악해질 수밖에 없다.