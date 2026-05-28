빵도 AI가… 성심당 ‘튀김소보로’ 로봇이 튀긴다

펄펄 끓는 튀김기 작업 척척 반복

“뜨거운 열기 속 직원 고생 안해”

김정관 “성심당같이 고객 섬겨야”

이미지 확대 ‘빵 로봇’ 살펴보는 산업부 장관 김정관 산업통상부 장관이 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 제조 인공지능(AI) 로봇이 튀김소보로 반죽을 튀김기에 넣는 모습을 살펴보고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 ‘빵 로봇’ 살펴보는 산업부 장관 김정관 산업통상부 장관이 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 제조 인공지능(AI) 로봇이 튀김소보로 반죽을 튀김기에 넣는 모습을 살펴보고 있다.

세줄 요약 김정관 산업통상부 장관이 성심당을 찾아 튀김소보로 AI 팩토리를 둘러보고, 사람이 하기 싫고 번거로운 일을 로봇이 대신하는 제조 AI 확산 필요성을 강조했다. 산업부는 제조 AI와 로봇에 1조2000억원을 투입해 소상공인과 서비스업까지 적용하겠다고 밝혔다. 성심당 튀김소보로 AI 로봇 투입

산업부, 제조 AI 1조2000억원 투자

소상공인·서비스업 확산 강조

2026-05-28 B2면

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김정관 산업통상부 장관이 27일 대전의 유명 빵집인 ‘성심당’을 찾아 “한국 기업이 성심당 같은 마음으로 소비자와 고객을 섬겨야 한다”고 밝혔다.김 장관은 이날 대전 롯데백화점 성심당 매장을 방문한 뒤 기자간담회에서 “지금 많은 논란이 되는 기업이 있는데, 성심당처럼 해야 좀 더 나은 나라가 될 것”이라며 이렇게 말했다. 논란이 되는 기업은 ‘탱크데이’ 논란을 일으킨 스타벅스코리아를 겨냥한 것으로 풀이된다.김 장관은 이날 성심당 튀김소보로 제조 현장(AI 팩토리)을 둘러봤다. 임영진 성심당 대표는 김 장관에게 제조 AI 로봇이 ‘튀김소보로’를 만드는 모습을 소개했다. 로봇은 반죽 형태의 빵을 옮겨 펄펄 끓는 튀김기에 넣는 작업을 반복 수행했다. 임 대표는 “로봇이 튀김 기름 옆에서 일해주니 직원들이 뜨거운 열기에 고생 안 해도 돼 좋다”고 말했다.김 장관은 “빵집에서 사람이 하기 싫고 번거로운 일을 M.AX(제조업 인공지능 대전환)가 대체해준다”며 “M.AX는 첨단산업만이 아닌 소상공인, 서비스업 등 경제 전반에 적용 가능하다”고 강조했다. 이어 “제조 AI와 로봇에 1조 2000억원을 투입해 성심당의 모범 사례를 확산하는 데 집중하겠다”고 밝혔다.산업부는 이날 성심당 M.AX 현장 방문과 연계해 ‘국민체감 제조 AI 현장 확산 간담회‘를 열고 ‘국민체감 제조 AX’ 10개 과제를 공개했다. 경북 안동 희곡양조장(AI 발효 작업), 삼양식품 ‘불닭볶음면’ 불닭소스(AI 품질 관리), 장충동왕족발보쌈(AI 불량육 선별) 등의 생산 현장 AI 도입 사례가 이목을 끌었다.