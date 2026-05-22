로드힐스 골프＆리조트, 렉스필과 업무협약 체결… 고객 서비스 강화 나서

세줄 요약 로드힐스 골프＆리조트가 프리미엄 침대 브랜드 렉스필과 업무협약을 맺고 고객 서비스 강화를 추진했다. 양사는 공동 프로모션과 VIP 마케팅을 확대하며, 골프와 휴식을 함께 즐기는 고객에게 더 품격 있는 프리미엄 경험을 제공할 계획이다. 로드힐스, 렉스필과 업무협약 체결

공동 프로모션·VIP 마케팅 확대 계획

고객 만족도와 프리미엄 서비스 강화

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로드힐스 골프＆리조트가 프리미엄 침대 브랜드 렉스필과 업무협약(MOU)을 체결하고 고객 만족도 향상 및 서비스 강화를 위한 협력에 나섰다.로드힐스 골프＆리조트는 자연 경관과 조화를 이루는 코스 설계와 넓은 페어웨이, 전략적인 플레이가 가능한 코스 구성 등을 바탕으로 운영되고 있는 골프장이다. 계절마다 변화하는 자연 풍경 속에서 라운딩을 즐길 수 있으며, 리조트형 시설을 함께 갖추고 있어 휴식과 레저를 동시에 경험할 수 있는 것이 특징이다.특히 여유로운 동선과 클럽하우스, 부대시설 운영 등을 통해 고객 편의성을 높이고 있으며, 고객 중심 서비스와 운영 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.이번 협약을 통해 로드힐스 골프＆리조트는 방문 고객들을 위한 공동 프로모션과 VIP 마케팅 활동 등을 확대해 나갈 계획이다.렉스필은 프리미엄 침대 브랜드로 맞춤형 수작업 공정과 고급 소재를 기반으로 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 대표 모델인 ‘렉스필 알렉산더 프리미엄 시그니쳐 SK’는 고가 프리미엄 제품군으로 알려지며 관심을 받고 있다.또한 렉스필은 스포츠 마케팅 분야에서도 활동을 이어가고 있다. 2025년 기준 LPGA·KLPGA·KPGA 투어에서 활동 중인 유해란, 노승희, 유현조, 이동은, 옥태훈, 문도엽, 이정환 등 총 33명의 선수를 공식 후원하고 있으며, 2025년 기준 후원 선수 합산 20승을 기록하며 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다.로드힐스 골프＆리조트 관계자는 “골프와 휴식을 함께 중시하는 고객들이 늘어나고 있는 만큼, 이번 협약을 통해 한층 품격 있는 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 고객 만족도를 높일 수 있는 다양한 프리미엄 콘텐츠를 지속 선보이겠다”고 밝혔다.렉스필 관계자는 “로드힐스 골프＆리조트의 운영 방향성과 브랜드 이미지가 렉스필과 잘 어우러진다고 판단했다”며 “양사의 협업을 통해 고객들에게 새로운 프리미엄 라이프스타일 경험을 제공하겠다”고 전했다.