개인정보 유출 신고 45% 급증…10번 중 6번 ‘해킹’에 털렸다

개인정보 유출 사고 사례집 발간

유출 신고 447건…전년 45%↑

과징금·과태료 규모도 172% 증가

이미지 확대 2025년 개인정보 유출 신고 동향 인포그래픽. 개인정보보호위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 개인정보 유출 신고 동향 인포그래픽. 개인정보보호위원회 제공

세줄 요약 지난해 개인정보 유출 신고는 447건으로 전년 대비 45.6% 증가했다. 유출 원인의 62%는 해킹이었고, 랜섬웨어·웹셸·SQL 인젝션 등 웹 취약점 악용 사례가 잇따랐다. 개인정보위는 과징금 확대와 정기 점검, 백업, 암호화를 당부했다. 개인정보 유출 신고 447건, 전년 대비 45.6% 증가

유출 원인 62%가 해킹, 랜섬웨어·SQL 인젝션 확산

개인정보위, 과징금 강화와 보안 점검 필요성 강조

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지난해 개인정보 유출 신고가 전년 대비 45% 급증했다. 해킹에 당한 사례가 10번 중 6번에 달했다.개인정보보호위원회는 15일 ‘2025년 개인정보 유출 신고 동향 및 조사·처분 사례집’을 발간했다. 지난해 접수된 개인정보 유출 신고는 총 447건으로 전년 307건 대비 45.6% 증가했다.유출 원인은 62%인 276건이 해킹이었다. 이어 업무 과실 25%(110건), 시스템 오류 5%(24건) 순으로 나타났다.해킹 기법은 보다 집요해졌다. 악성코드를 심는 랜섬웨어, 웹셸 공격이 96건(35%)로 나타났고, 데이터베이스의 오작동을 노리는 ‘에스큐엘 인젝션(SQL Injection)’ 수법 등 웹 취약점을 악용한 사례도 32건(12%) 발생하며 기승을 부렸다. 비정상 루트로 관리자 페이지에 접속하는 사례(23건·8%)도 여전했다.유출 사고 처벌 수위도 높아졌다. 지난해 개인정보위는 227건에 대해 과징금 1677억원, 과태료 5억 8720만원을 부과했다. 전년 대비 172% 증가한 수치다.개인정보 유출은 공공과 민간을 가리지 않았다. 공공 부문은 77건, 민간 부문은 150건의 개인정보 유출 사고가 났다.개인정보위는 사고 예방과 점검을 당부했다. 운영체제와 보안 장비를 수시로 업데이트하고 정기적인 악성 이메일 모의 해킹 훈련, 안전한 백업 체계 운영, 데이터베이스 개인정보 암호화 등을 강조했다.개인정보위 관계자는 “오는 9월 11일부터는 고의·중과실로 인한 대규모 유출 시 전체 매출액의 10%에 달하는 과징금을 부과하는 등 제재가 대폭 강화된다”며 “경영진 차원의 선제적인 보안 예산 확보와 인력 투자가 필수적”이라고 강조했다.