에프에스-두레시닝, ‘AI 에너지 안전·부동산 플랫폼’ 융합을 위한 MOU 체결

세줄 요약 에프에스와 두레시닝이 AI 기반 스마트 부동산 서비스 생태계 구축을 위해 MOU를 맺었다. 파이어센스를 KDEI/KDB 플랫폼에 연동해 실시간 화재 징후 감지, 에너지 최적화, 맞춤형 리포트 제공을 추진하며 부동산 관리 DX를 가속화할 계획이다. 에프에스-두레시닝, AI 안전 플랫폼 MOU 체결

파이어센스, 부동산 관리 플랫폼 KDEI 연동

실시간 감지·에너지 최적화로 DX 가속

이미지 확대 (사진=에프에스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=에프에스 제공)

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지능형 에너지 안전관리 전문 기업 (주)에프에스(대표 김영진)가 부동산 종합 플랫폼 기업 두레시닝(주)(대표 윤순기)와 협력하여 인공지능(AI) 기반 스마트 부동산 서비스 생태계 구축에 나선다.양사는 지난 5월 15일 두레시닝 본사에서 지능형 에너지 안전관리 통합 플랫폼을 활용한 공동 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.협약의 주요 내용은 에프에스의 ‘스마트 전기 화재 예방 솔루션(FireSens)’을 두레시닝의 ‘부동산 관리 플랫폼(KDEI)’에 연동하는 것이다. 이를 통해 두레시닝은 관리 중인 건축물의 안전성을 획기적으로 높이고, 에프에스는 광범위한 부동산 자산 관리 네트워크를 통해 서비스 접점을 확대하게 된다.이번 협약을 통해 양사는 KDEI/KDB 플랫폼 내에 파이어센스의 실시간 모니터링 및 데이터 분석 기능을 연계해 기술적 융합을 추진할 계획이다. 또한 에너지 안전 데이터를 기반으로 건물주와 회원사를 위한 맞춤형 관리 리포트를 제공하며 서비스 고도화에도 나선다. 이와 함께 데이터 기반 신규 비즈니스 모델 발굴을 위해 정기 기술 협의체를 운영하고 공동 사업화 방안도 지속적으로 논의할 예정이다.에프에스의 ‘파이어센스’는 단순한 화재 감지를 넘어, 누설 전류 등 전기 화재의 전조 증상을 AI로 분석해 사전에 경보를 제공하는 지능형 플랫폼이다. 이번 협업으로 대규모 오피스 빌딩이나 상업용 부동산을 관리하는 두레시닝 고객들은 화재 리스크를 최소화하고, 불필요한 에너지 낭비를 줄여 운영 효율을 개선할 수 있을 것으로 전망된다.윤순기 두레시닝 대표는 “부동산 플랫폼에 첨단 에너지 안전 기술을 이식함으로써 고객들에게 ‘안전’이라는 차별화된 가치를 제공할 수 있게 됐다”라며 “양사의 인프라를 결합해 부동산 자산 관리 시장의 디지털 전환(DX)을 선도할 것”이라고 밝혔다.김영진 에프에스 대표는 “에너지 안전은 단순한 관리를 넘어 부동산의 가치를 결정짓는 핵심 자산이자 경쟁력”이라며 “이번 협약을 계기로 파이어센스가 산업 전반의 표준 안전관리 플랫폼으로 확산되는 교두보를 마련하겠다”라고 강조했다.