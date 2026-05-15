“아이유, 김밥 한 알 30분 내내 씹더라” 충격…동료배우 놀란 식습관

세줄 요약 뮤지컬 배우 손준호가 촬영 현장에서 목격한 아이유의 식습관을 공개해 화제다. 그는 아이유가 김밥 한 알을 넣고 30분 넘게 오물오물 씹었다고 전했다. 아이유는 예전부터 음식을 150번가량 씹는다고 밝혀 왔고, 천천히 먹는 습관이 소화와 포만감에 도움이 된다고 설명했다. 손준호, 촬영장서 본 아이유 식습관 공개

김밥 한 알 30분 넘게 씹었다는 목격담

아이유, 평소 150번 씹는 습관 재조명

이미지 확대 가수 겸 배우 아이유가 11일 오후 서울 송파구 제이에스티나 본사에서 열린 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.11. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 가수 겸 배우 아이유가 11일 오후 서울 송파구 제이에스티나 본사에서 열린 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.11. 뉴시스

이미지 확대 JTBC ‘효리네 민박’에 출연한 아이유가 음식을 천천히 오래 씹는 모습이 화제를 모았다. JTBC ‘효리네 민박’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 JTBC ‘효리네 민박’에 출연한 아이유가 음식을 천천히 오래 씹는 모습이 화제를 모았다. JTBC ‘효리네 민박’ 캡처

이미지 확대 가수 아이유가 음식을 먹을 때 기본 150번 정도 씹어먹고 있다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘빠더너스’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 아이유가 음식을 먹을 때 기본 150번 정도 씹어먹고 있다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘빠더너스’ 캡처

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뮤지컬 배우 손준호가 촬영 현장에서 목격한 가수 겸 배우 아이유의 놀라운 식습관을 공개해 화제다.최근 유튜브 채널 ‘SBS Radio 에라오’에는 ‘손준호가 보고 놀란 아이유의 식습관’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 손준호는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영 당시 아이유와 만났던 일화를 전했다.그는 “분장을 받고 있는데 식사 시간이었다. 아이유씨가 김밥을 먹기 시작했는데, 30분이 넘도록 계속 오물오물 드시더라”고 운을 뗐다.이어 “되게 마르시고 체구가 작지 않냐. ‘생각보다 많이 드시는구나’ 싶었는데 나간 뒤 자리를 보니 김밥이 그대로 있더라”며 “한 알을 넣고 계속 씹으셨던 것”이라고 말해 놀라움을 자아냈다.실제로 아이유는 과거 JTBC ‘효리네 민박’에서 음식을 천천히 오래 씹는 모습을 보여 화제가 됐다.아이유는 유튜브 ‘빠더너스’ 채널에 출연했을 때 “음식을 정말 많이 씹어 먹는 편”이라며 기본 150번 정도 씹어 먹고 있다고 밝힌 바 있다.그는 “치과 선생님이 치아에 무리가 가니 제발 그만 좀 씹으라고 말릴 정도”라며 “음식이 ‘지금 넘기기에 적당하지 않다’고 느끼면 정말 무리 될 정도로 씹어서 넘긴다. 그게 저는 좋다. 음식을 아주 밀도 있게 다 맛을 느끼고 다 씹어서 넘기는 게 좋다”고 설명했다.음식을 천천히 먹는 습관은 체중 관리와 소화에 도움을 준다. 음식을 천천히 씹으면 포만감이 식사량보다 빠르게 느껴져 적은 양으로도 만족감을 느낄 수 있다. 또 침 속에는 탄수화물을 분해하는 소화 효소인 아밀라아제 등이 포함돼 있다. 음식과 침이 섞여 분해된 상태로 삼키면 위와 장의 부담을 줄일 수 있다.신성재 아주대학교병원 소화기내과 교수는 병원 홈페이지를 통해 “음식물을 충분히 씹지 않고 대충 넘기게 되면 위는 입속에서 음식물 씹는(저작) 작용을 대신하게 되므로 음식물이 위에 머무르는 시간이 증가하여 소화 불량 증상 및 복부 팽만감을 느끼게 된다”며 “음식은 잘게 씹을수록 침이 많이 생성되고 침 속의 아밀라아제라는 소화효소가 탄수화물을 더 잘게 분해하는 효과를 나타낸다. 음식물을 잘게 쪼갤수록 위와 소장에서 소화효소와 접촉하는 부분이 많아지게 되어 소화가 잘된다”고 강조했다.다만 지나치게 오래 씹는 행위는 치아와 턱관절에 무리가 될 수 있다. 정확하게는 턱에 힘을 줘 꼭꼭 씹는 것이 좋지 않은 습관이다. 치아가 닳고 손상될 수 있으며, 턱 근육에 무리가 가면서 두통이나 이갈이 등이 생길 수 있다.치아와 잇몸, 턱관절 건강을 위해선 음식을 살살 씹어 먹고, 양쪽 치아를 고루 사용해 한 입에 30번 이상 씹는 것이 적당하다.