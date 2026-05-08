환율 다시 1470원대로…외국인 5.6조 순매도 영향

세줄 요약 원달러 환율이 외국인 대규모 국내 주식 매도와 중동 지정학적 긴장 영향으로 급등해 다시 1470원대로 올라섰다. 서울 외환시장에서 환율은 전 거래일보다 17.7원 오른 1471.7원에 마감했고, 장중 1471.8원까지 치솟았다. 외국인 대규모 순매도에 환율 급등

중동 긴장 재부각으로 안전자산 선호

원달러 환율 1471.7원으로 마감

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원달러 환율이 8일 외국인 투자자의 대규모 국내 주식 매도와 중동 지정학적 긴장 영향으로 급등하며 다시 1470원대로 올라섰다.서울 외환시장에서 이날 원달러 환율 주간거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 17.7원 오른 1471.7원을 기록했다. 전날 장중 한때 1440원대까지 내려갔던 환율은 하루 만에 큰 폭으로 반등했다.환율은 1458.5원으로 출발한 뒤 상승 폭을 키웠고, 장 막판에는 1471.8원까지 치솟았다.이날 유가증권시장에서 외국인은 6조 2572억원어치를 순매도하며 환율 상승 압력을 키웠다. 개인과 기관도 각각 4조 7860억원, 1조 3052억원 순매도했다.시장에서는 미국과 이란 간 호르무즈 해협 무력 충돌로 중동 리스크가 다시 부각되면서 투자 심리가 위축된 것으로 보고 있다. 종전 기대가 약해지며 안전자산 선호 심리가 커졌다는 분석이다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.153 내린 98.088 수준을 나타냈다.