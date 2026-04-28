대한안전교육협회, MSDS 키오스크 기능 업데이트…현장 안전관리 강화

세줄 요약 대한안전교육협회가 산업현장의 화학물질 안전관리를 강화하기 위해 MSDS 키오스크 기능을 업데이트했다. 서버 연동 통합 관리, 영상·PDF 교육 콘텐츠 연동, 직관적 UI 개선을 더해 작업자와 관리자의 사용성을 높였고, 현장 중심 안전관리 솔루션으로 활용 범위를 넓혔다. MSDS 키오스크 기능 업데이트 발표

현장 접근성·관리 편의성 개선

교육·관리 통합형 안전솔루션 확장

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대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)가 산업현장의 화학물질 안전관리를 강화하기 위해 ‘MSDS(물질안전보건자료) 키오스크’ 기능을 업데이트했다고 28일 밝혔다. 이번 업데이트는 효율적인 안전 교육과 관리 방안이 필요하다는 현장 목소리를 반영해 이뤄졌다.이번 업데이트는 현장 작업자의 접근성과 관리자 운영 편의성 개선에 중점을 두고 진행됐다. 서버 연동을 통한 MSDS 물질 통합 관리 기능이 강화됐으며, 영상·PDF 등 다양한 안전교육 콘텐츠 연동이 가능하도록 기능이 확장됐다.협회는 현장 작업자의 접근성과 관리자의 운영 편의성 개선에 초점을 맞췄다. 서버 연동을 통한 MSDS 물질 통합 관리 기능을 강화했으며 영상과 PDF 등 다양한 안전교육 콘텐츠를 연동할 수 있도록 기능을 확장했다.특히 화학물질 정보의 단순 조회 기능을 중심으로 했던 기존 시스템에서 더 나아가, 물질별 MSDS 내용을 바탕으로 현장 내 안전 교육 및 화학물질 관리에도 키오스크 기능을 활용할 수 있도록 통합형 안전관리 솔루션으로 활용 범위를 확대한 것이 특징이다. 이를 통해 현장 작업자는 필요한 안전 정보를 즉시 확인하고 관리자는 사업장 내 MSDS 관련 업무를 체계적으로 운영할 수 있도록 필요한 기능을 추가해 개발을 진행했다.또한 기존 MSDS 키오스크 사용자들의 피드백을 참고한 직관적인 사용자 인터페이스(UI) 개선을 통해 작업자가 신속하게 정보를 확인할 수 있도록 사용성을 높였다. 특히 작업자 접근 시간 30초 이내 확보를 기준으로 한 배치 설계가 가능해, 현장 대응성을 한층 높였다.아울러 현장의 통신·보안 환경과 정책에 따라 단독 운영과 서버 연동 운영 등의 사양을 선택할 수 있어 키오스크를 설치해 운영하는 사업장 규모 및 관리 환경에 맞는 유연한 적용이 가능하다. 최근 제조업 및 건설 현장을 중심으로 도입 기업이 증가하는 추세이며, 산업안전보건법상 MSDS 비치 및 정보 제공 의무 대응에도 활용할 수 있다.정성호 회장은 “MSDS 키오스크는 화학물질을 사용하는 모든 산업현장의 필수 안전 인프라로 자리 잡고 있다”라며 “지속적인 기능 고도화를 통해 실질적인 안전관리를 중점으로 기능 개발에 집중할 것”이라고 밝혔다.협회는 이번 기능 개선을 통해 단순 정보 제공을 넘어 현장 중심의 실질적인 안전관리 체계 구축이 가능할 것으로 보고 있으며, 향후에도 다양한 산업환경에 맞춘 안전 솔루션 고도화를 지속 추진할 계획이다.MSDS 키오스크의 상세 정보는 협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.