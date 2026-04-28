아모레퍼시픽, 다크서클 지우고 부기 빼고… 축 처진 눈 아래 ‘탄력 엔진’ 장착

세줄 요약 아모레퍼시픽 설화수가 윤조에센스의 자생력 노하우를 눈가 피부에 적용한 윤조아이세럼을 출시했다. 다크서클과 아이백, 탄력 저하를 함께 관리하도록 설계했고, 인삼 유래 성분과 진생카페인으로 눈가 컨디션 개선을 노렸다. 쿨링감과 세라믹 마사저도 더했다. 윤조에센스 기술을 눈가로 확장한 신제품 출시

다크서클·아이백·탄력 저하 동시 관리 설계

쿨링감·세라믹 마사저·리필형 구성 강화

이미지 확대 복합적인 눈가 고민을 동시에 관리할 수 있는 설화수 ‘윤조아이세럼’.

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2026-04-28 17면

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아모레퍼시픽의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 대표 제품 윤조에센스의 기술력을 눈가 피부로 확장한 신제품 ‘윤조아이세럼’을 내놓았다.이 제품은 노화 징후가 가장 먼저 나타나는 눈가 피부에 특화한 아이 전용 세럼이다. 설화수는 30여년간 축적해 온 윤조에센스의 자생력 노하우를 눈가 케어에 접목해 다크서클과 아이백(눈밑지방) 등 복합적인 눈가 고민을 동시에 관리할 수 있는 솔루션을 구현했다고 설명했다.특히 신제품은 다크서클을 3중으로 케어하는 동시에 탄력 저하로 인한 눈가 노화 메커니즘 개선에 초점을 맞췄다. 500시간 숙성 인삼 유래 성분 ‘인삼 림파낙스’에 눈가 수분 순환을 돕는 ‘진생카페인’을 결합해 눈가 피부 컨디션을 끌어올리는 것이 특징이다.인체적용 시험에서는 첫 사용 직후 다크서클 완화 효과가 나타났으며, 4주 사용 시 눈두덩과 눈 아래 탄력이 각각 개선된 것으로 확인됐다는 게 아모레퍼시픽의 설명이다. 이에 따라 어둡고 처진 눈가를 보다 밝고 탄탄하게 가꿔주는 데 도움을 줄 수 있다고 한다.사용감과 편의성도 강화했다. 제품 자체로 쿨링감을 제공하며, 세라믹 마사저와 함께 사용할 경우 눈가 온도를 일시적으로 약 5℃ 낮춰 부기 완화에 도움을 준다. 또한 본품과 리필형을 함께 출시해 사용 후 세라믹 어플리케이터(작은 도구)를 재사용할 수 있도록 설계, 친환경성과 실용성을 동시에 고려했다.아모레퍼시픽 관계자는 “윤조아이세럼은 윤조 라인의 명성을 잇는 차세대 아이 케어 제품”이라며 “현대인의 주요 고민인 다크서클과 탄력 저하를 동시에 개선해 보다 또렷한 눈가 인상을 완성해 준다”고 말했다.윤조아이세럼 아모레퍼시픽 공식 온라인몰과 설화수 플래그십 스토어, 전국 주요 백화점 및 면세점에서 판매된다.