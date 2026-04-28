세라젬, 척추엔 ‘마스터’ 피로엔 ‘파우제’… 집안서 누리는 맞춤 건강관리

세줄 요약 세라젬이 가정의 달 선물로 마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션을 제안한다. 척추 관리용 마스터 V11·V9·V7·V5와 안마의자 파우제 M10·M8 Fit·M6를 통해 연령과 생활방식에 맞춘 맞춤형 건강관리를 강조한다. 가정의 달 맞춤 선물로 건강가전 제안

마스터 V·파우제 M 컬렉션 라인업 소개

웰카페 체험과 멤버십 혜택도 마련

이미지 확대 식약처로부터 3가지 효능·효과를 인증받은 입문형 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V5’.



세라젬 제공 닫기 이미지 확대 보기 식약처로부터 3가지 효능·효과를 인증받은 입문형 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V5’.



세라젬 제공

2026-04-28 17면

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헬스케어 가전 기업 세라젬은 가족 구성원의 건강 상태와 라이프스타일을 반영한 맞춤형 선물로 ‘마스터 V 컬렉션’과 ‘파우제 M 컬렉션’을 추천한다.척추 관리 의료기기 마스터 V 컬렉션은 28년간 축적한 의료기기 기술력을 바탕으로 다양한 라인업을 갖췄다. 프라이빗한 공간감과 듀얼 포지션 시스템을 적용한 ‘마스터 V11’은 부모 세대를 겨냥한 프리미엄 제품이다. 목부터 골반까지 척추 전반을 입체적으로 관리하는 ‘마스터 V9’, 경추 모드를 통해 목·어깨 부담 완화에 도움을 주는 ‘마스터 V7’은 연령대와 관계없이 활용도가 높다. 30~40대를 중심으로 초기 척추 관리 수요를 겨냥한 ‘마스터 V5’까지 더해 선택의 폭을 넓혔다.특히 최근 출시한 마스터 V5는 입문형 척추 관리 의료기기로, 가격 부담을 낮췄다. 식품의약품안전처로부터 추간판 탈출증(디스크) 치료 도움, 퇴행성 협착증 완화, 근육통 완화 등 효능을 인증받았다는 설명이다. 라떼 베이지, 모카 브라운 등의 색상이 있다. 23가지 마사지 모드를 적용했고, 수유 후 모드와 산후·순환·골반 모드 등 맞춤형 기능도 탑재했다.프리미엄 안마의자 파우제 M 컬렉션도 가정의 달 선물로 주목받고 있다. 특허받은 직가열 온열볼이 깊고 부드러운 자극을 통해 피로 완화에 도움을 준다. ‘파우제 M10’은 프로 듀얼 엔진으로 목·어깨·허리를 동시에 관리할 수 있으며, ‘파우제 M8 Fit’은 12가지 사이드 커버 옵션으로 취향에 맞춘 선택이 가능하다. ‘파우제 M6’는 팔걸이 없는 구조와 빌트인 발받침으로 공간 활용도를 높여 1인 가구나 신혼부부에 적합하다.한편 세라젬은 가정의 달을 맞아 체험형 혜택을 마련했다. 다음달 10일까지 ﻿‘세라젬 웰카페’를 처음 방문해 제품을 체험하고 애플리케이션을 통해 ‘웰라이프 멤버십’에 가입하면 음료를 무료로 준다.﻿