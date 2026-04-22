대구 기업 94% “경제 어렵다”… 차기 시장 1순위 과제는 ‘대기업 유치’

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대구상공회의소가 지난 6일부터 7일까지 지역 내 기업 268곳을 대상으로 진행한 ‘차기 대구시장에게 바라는 기업 의견 조사’ 결과. 대구상의 제공
대구 지역 기업 절반 이상이 차기 시장의 최우선 해결 현안으로 ‘대기업·공공기관 유치’를 꼽았다는 조사 결과가 나왔다.
22일 대구상공회의소에 따르면 지난 6일부터 7일까지 지역 내 기업 268곳을 대상으로 진행한 ‘차기 대구시장에게 바라는 기업 의견 조사’ 결과 가장 먼저 해결해야 할 현안(복수응답)으로 대기업·공공기관 유치라는 응답이 52.6%로 나타났다. 미래 신산업 육성과 산업구조 고도화가 44.4%, 대구·경북 행정통합과 광역경제권 구축이 35.8%, 신공항 건설·연계 개발 25.4% 등이 뒤를 이었다.
정부의 2차 공공기관 지방 이전 시 우선적으로 유치해야 할 기관을 묻는 질문에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)라는 응답이 36.2%로 가장 높았고, 한국데이터산업진흥원 35.1%, IBK기업은행 34.0% 순으로 유치를 희망했다.
지역 기업들은 차기 대구시장에게 ‘협상력’을 기대했다. 대규모 사업 추진을 위해선 중앙정부와의 협력이 중요하다는 인식을 갖고 있었다. 차기 시장에게 가장 중요한 역량(복수응답)으로 중앙정부·정치권과의 협상력 및 국비 확보 능력이라는 응답이 65.7%를 기록하면서다. 이 밖에도 강한 리더십과 당면 현안 해결 능력 40.3%, 지역 산업에 대한 높은 이해도와 정책 전문성 37.3%, 기업가적 마인드와 과감한 규제개혁 의지 21.3%, 미래비전 제시 및 도시 브랜드 가치 제고 능력 17.2% 순으로 나타났다.
지역 경제 상황에 대해선 기업 10곳 중 9곳이 사정이 어렵다고 진단했다. 30여 년째 지역내총생산(GRDP) 전국 꼴찌를 기록하면서 위기의식이 자리 잡은 것으로 보인다. 현재 경제 상황이 어렵다는 응답은 94.4%(다소 어렵다 49.3%, 매우 어렵다 45.1%)를 기록했다. 반면, 상황이 좋다는 응답은 0.8%에 불과했다.
지역 경제에 대한 전망도 어두웠다. 향후 4년간 대구 경제 전망에 대한 질문에 호전될 것이라는 답변은 17.2%에 그쳤다. 다만, 현재 대구 경제 상황에 대한 답변보다는 긍정적으로 나타나 차기 시장에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다는 게 대구상의 관계자의 분석이다.
김병갑 대구상의 사무처장은 “민선 9기 4년은 대구 경제 대전환을 위한 골든타임”이라며 “대기업과 공공기관 유치, 미래 신산업 육성, 전문 인력 양성 등 기업 성장 기반 강화를 위한 과감하고 속도감 있는 정책 추진이 필요하다”고 강조했다.
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