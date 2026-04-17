[속보] 전국 평균 휘발윳값 2000원 돌파… 서울 2030원

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[속보] 전국 평균 휘발윳값 2000원 돌파… 서울 2030원

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-17 19:23
수정 2026-04-17 19:29
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17일 전국 휘발윳값이 평균 2000원을 돌파했다. 사진은 이날 서울 시내 한 주유소 모습. 2026.4.17 연합뉴스
17일 전국 휘발윳값이 평균 2000원을 돌파했다. 사진은 이날 서울 시내 한 주유소 모습. 2026.4.17 연합뉴스


미국·이란 전쟁 여파로 국제유가가 치솟은 가운데 전국 휘발윳값이 평균 2000원을 돌파했다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷을 보면 17일 오후 7시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2000.00원으로 전날보다 0.94원 올랐다.

전국 평균 휘발윳값이 2000원을 넘어선 것은 러시아의 우크라이나 침공 여파로 국제유가가 치솟았던 2022년 7월 20일 이후 3년 8개월여 만이다.

이날 기준 휘발유 전국 최고가는 2598원, 최저가는 1645원이다.

전국 평균 경윳값은 전날보다 1.09원 오른 1994.21원으로 2000원대를 눈앞에 두고 있다.



서울 지역 주유소 기름값은 이미 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 휘발윳값은 2030.60원, 경윳값은 2016.67원을 기록했다. 휘발윳값이 2000원을 넘는 지역은 서울을 포함해 제주(2029원), 충북(2006원), 경기(2004원), 충남(2003원), 강원(2002원) 등 6곳이다.
이정수 기자
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