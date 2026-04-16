딜리셔스 신상마켓, ‘AI 전환’ 결실…영업이익 흑자 달성

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글로벌 K-패션 B2B 플랫폼 ‘신상마켓’을 운영하는 딜리셔스(대표 김준호·정창한)는 2025년 연간 실적 결산 결과, 역대 최대 매출 달성과 함께 연간 영업이익 흑자를 기록했다고 밝혔다.딜리셔스의 2025년 연간 매출액은 지난해보다 22.3% 성장한 307억원을 기록했다. 특히 영업이익은 16억원을 달성하며 본격적인 흑자 전환에 성공했다. 국내 시장에서의 지배력을 바탕으로 신규 비즈니스 모델(BM)이 안착하고 경영 효율화가 본궤도에 오른 결과다.실적 성장을 견인한 핵심 동력은 AI 기술 기반 광고 시스템과 구독형 도소매 멤버십 서비스다. 딜리셔스는 플랫폼 전반에 AI 전환(AX) 기술을 도입했다. 이를 통해 도매 사업자에게 소매 사업자의 취향을 반영한 맞춤형 타깃 광고를 제공하며 효율을 높였다.이와 함께 도입한 도매 전용 ‘신상멤버십’과 소매 전용 ‘플러스멤버십’은 사업자들의 업무 효율을 높이는 필수 솔루션으로 자리 잡았다. 멤버십의 성공적인 확장은 플랫폼 내 거래를 촉진하는 동시에 수익 다변화에 기여했다.신상마켓의 누적 거래액은 올해 1분기 5조원을 돌파했다. 글로벌 사업도 순항 중이다. 일본과 북미를 비롯한 전 세계 90여 개국 소매 사업자에게 사입부터 배송까지 아우르는 ‘글로벌 신상배송’ 서비스를 제공하고 있다. K패션 수출을 돕는 핵심 통로 역할을 수행하며 글로벌 성장의 발판을 다졌다는 평가다.정창한 딜리셔스 대표는 “2025년은 AI 광고와 멤버십 서비스의 안착을 통해 딜리셔스만의 지속 가능한 수익 구조를 증명한 뜻깊은 해”라며, “2026년에는 탄탄해진 국내 사업을 바탕으로 글로벌 시장에서의 영향력을 더욱 확대하고, 패션 B2B 생태계 전반의 AI 혁신을 가속화해 판매자와 구매자 모두가 동반 성장할 수 있는 비즈니스 환경을 만드는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.