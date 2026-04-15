‘조금이라도 싸게 쟁여놓자’…고물가에 벌크소비 매출 증가

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‘조금이라도 싸게 쟁여놓자’…고물가에 벌크소비 매출 증가

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-04-15 15:24
수정 2026-04-15 15:24
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SSG닷컴 제공
SSG닷컴 제공


고물가 영향으로 단위당 가격이 저렴한 대용량 상품을 구매해 비축·소분하는 ‘벌크소비’가 온라인에서도 빠르게 확산하고 있다.

SSG닷컴은 지난 1분기(1~3월) 창고형 할인점 상품을 원하는 일시에 배송해주는 ‘쓱 트레이더스 배송’ 매출이 전년 동기 대비 38% 증가했다고 15일 밝혔다.

매출 비중이 가장 큰 신선식품이 44% 신장하며 성장을 견인했다. 높은 먹거리 물가 탓에 식재료를 대량으로 구매한 뒤 소분해 보관하는 문화가 확산했기 때문으로 풀이된다. 달걀(59%), 과일(52%), 축산(45%)이 오름세를 주도했으며, 두 판 분량의 ‘60구 달걀’이나 박스 단위 과일, 1~2㎏ 단위로 판매하는 돼지고기, 소고기 등이 인기 상품에 올랐다.

간편식(HMR) 매출도 40% 늘었다. 냉동 간편식은 편의식(60%), 만두(48%) 중심으로 뚜렷한 성장세를 보였다. 5~7개입 묶음 판매하는 볶음밥과 대단량 튀김류, 일반 상품 대비 중량이 3~5배 큰 만두가 잘 팔렸다.

장기 보관이 가능한 품목 위주의 비축형 소비 흐름이 뚜렷해지면서 간편식 이외의 가공식품 매출도 36% 증가했다. 특히 커피·차(72%)와 건강식품(43%)의 약진이 두드러졌다. 60~100입 이상의 대단량 상품 수요 확대가 영향을 미친 것으로 분석됐다.

일상용품 매출도 31% 증가했다. 가장 눈에 띄는 품목은 기저귀로, 매출이 2배 이상(114%) 급증했다. 헬스케어(90%)와 헤어케어(53%) 등 생필품도 대용량 상품 중심으로 매출이 크게 늘었다. 일반 상품보다 최대 1.5배 긴 40~50m 길이의 화장지와 대용량 세제도 매출 상승을 뒷받침했다.

SSG닷컴 관계자는 “창고형 매장까지 가지 않더라도 대용량 가성비 상품을 온라인에서 구매하고 편리하게 받아볼 수 있다는 점이 고물가 시대 소비자 호응을 얻고 있는 것으로 보인다”라고 말했다.
김현이 기자
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