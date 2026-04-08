레오제이, ‘K-뷰티 셀렉트스토어’와 함께 도쿄 옥외광고 캠페인 전개

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레오제이, ‘K-뷰티 셀렉트스토어’와 함께 도쿄 옥외광고 캠페인 전개

입력 2026-04-08 16:04
수정 2026-04-08 16:04
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일본 도쿄 오모테산도 일대 등 대표적인 거리에서 레페리가 주관한 일본 도쿄 K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)에 대해 옥외광고물과 애드트럭, 스트릿 플래그 등을 동원한 대규모 홍보가 진행되고 있다. (사진제공=레페리)
일본 도쿄 오모테산도 일대 등 대표적인 거리에서 레페리가 주관한 일본 도쿄 K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)에 대해 옥외광고물과 애드트럭, 스트릿 플래그 등을 동원한 대규모 홍보가 진행되고 있다. (사진제공=레페리)


K-뷰티 크리에이터 그룹 레페리가 아마존 코리아(Amazon Korea)와 함께 도쿄 오모테산도 일대에서 ‘K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)’를 선보인 가운데, ‘레오제이’가 메인 셀렉터로서 옥외광고, 애드트럭, 아마존 재팬 모바일 메인화면을 활용한 홍보를 진행했다.

레페리(대표 최인석) 소속 뷰티 크리에이터 ‘레오제이’는 4월 2일 개관한 일본 도쿄 ‘K-뷰티 셀렉트스토어’의 메인 셀렉터로서, 한국 유망 화장품 기업으로 선정된 총 11개 뷰티 브랜드에서 가장 주목해야할 제품들을 셀렉트(Select)하여 일본 현지 소비자에게 선보이고, 현장에서 뷰티 체험 쇼케이스를 펼치며 일본 대표 뷰티 크리에이터 ‘오다기리 히로(Odagiri Hiro)’와 토크 세미나에 참여하는 등 K-뷰티 앰버서더 역할을 수행했다.

특히, K-뷰티를 대표하는 뷰티 크리에이터 ‘레오제이’를 모델로 한 역대 최대 규모의 일본 도쿄 ‘K-뷰티 셀렉트스토어’는 레오제이 이미지를 대표로 한 공식 포스터를 공개하며, 셀렉트스토어 건물 외관은 물론, 도큐플라자 하라주쿠 하라카도 등지에 대규모 옥외광고를 설치하고, 오모테산도 일대에 시간대 별로 애드트럭이 순회하는 등 대대적 홍보를 진행했다.

또한, 캣스트리트에 일본 도쿄 ‘K-뷰티 셀렉트스토어’의 모델인 레오제이 이미지가 담긴 스트릿 플래그를 대거 설치하는 등 K-뷰티의 위용을 뽐내며 거리를 오가는 대중들의 시선을 압도했다.

이같은 동시다발적인 오프라인 홍보와 함께 온라인 홍보로서, 아마존 재팬 공식 홈페이지상 메인 배너를 차지하며 파급 효과를 극대화했다.

레페리가 주관하는 K-뷰티 셀렉트스토어는 일본 도쿄의 럭셔리 쇼핑과 뷰티 트렌드 중심지이자 글로벌 명품 브랜드 매장과 하이엔드 편집숍이 밀집한 대표적인 명품 거리로 알려진 오모테산도 일대에서 오는 13일까지 12일간 약 500평 규모로 운영되며, 글로벌 뷰티 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea)가 전략적 미디어 파트너로, (주)한진이 공식 물류 파트너로 참여한다.

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일본 도쿄 오모테산도 일대 등 대표적인 거리에서 레페리가 주관한 일본 도쿄 K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)에 대한 옥외광고물과 애드트럭, 스트릿 플래그 등을 동원한 대규모 홍보가 진행되고 있다. (사진제공=레페리)
일본 도쿄 오모테산도 일대 등 대표적인 거리에서 레페리가 주관한 일본 도쿄 K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)에 대한 옥외광고물과 애드트럭, 스트릿 플래그 등을 동원한 대규모 홍보가 진행되고 있다. (사진제공=레페리)
온라인뉴스팀
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