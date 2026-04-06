“한국 물가 더 뛴다”…AMRO, 1.9→2.3% 한달 만에 전망치 상향

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아세안+3 거시경제조사기구(AMRO)가 한 달 만에 한국의 올해 물가 상승률 전망치를 끌어올렸다. 글로벌 에너지 가격 상승과 수급 차질이 한국 경제의 최대 리스크로 부상했다는 분석이다.6일 AMRO가 발표한 ‘2026년 지역경제전망(AREO)’ 보고서에 따르면 올해 한국의 소비자물가 상승률은 2.3%로 예상됐다. 이는 지난 3월 10일 연례협의 보고서에서 제시했던 1.9%보다 0.4%포인트 높은 수치다. AMRO는 한국·일본·중국과 아세안 10개국 전반의 경제동향을 점검하고 회원국의 경제와 금융안정을 지원하는 국제기구다.AMRO가 물가 상승률 전망치를 높인 건 높아진 국제 유가 탓이다. AMRO는 “최근 글로벌 에너지 가격 상승과 역내 에너지 수급 차질이 인플레이션의 추가적인 위험 요인”이라고 지목했다.반면 올해 한국의 경제성장률은 견조한 반도체 수요와 정부의 추가경정예산 대응에 힘입어 1.9%에 머물 것으로 내다봤다. 이는 지난해(1.0%)보다는 반등한 수치이며, 지난달 성장 전망과 동일하다.AMRO는 아세안+3 지역은 올해와 내년 연간 4.0% 성장하며 성장세가 전년(4.3%) 대비 둔화할 것이라고 전망했다. 미국 관세 부과 등에 따른 대외 수요가 감소하는 가운데 인공지능(AI) 등 기술 주도 수출 증가, 견고한 국내 소비와 투자가 이를 일부 상쇄할 것이라고 분석했다.AMRO는 향후 경제가 하방 위험과 불확실성이 높은 상황이라고 평가했다. AI 투자 확대는 긍정 요인이지만 AI 성장 둔화, 미국의 관세 정책 재개 등은 부담 요인이라고 꼽았다.