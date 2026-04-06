쿠도커뮤니케이션, IBM 국내 총판 선정… AI 소프트웨어 사업 확대

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ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)은 글로벌 IT 기업 IBM의 국내 총판으로 선정돼 IBM 소프트웨어 및 AI 플랫폼 사업을 본격 확대한다고 밝혔다.IBM은 최근 국내 총판 파트너를 재선정하며 소프트웨어와 인공지능(AI) 중심의 사업 구조 강화에 나섰다. 이번 파트너 선정에는 기존 총판과 신규 기업 등 총 5개 기업이 참여했으며, 씨플랫폼, 코오롱베니트, 쿠도커뮤니케이션 등 3개 기업이 최종 총판으로 확정됐다. 새로운 총판 체계는 4월 1일부터 공식 출범한다.쿠도커뮤니케이션은 기존 IBM 파트너로서 소프트웨어 기반 사업을 확대해 왔으며, 이번 총판 선정을 통해 IBM 소프트웨어 및 AI 플랫폼의 국내 확산을 위한 유통 및 기술 지원 체계를 강화할 계획이다.특히 쿠도커뮤니케이션은 독일 Software AG의 데이터 통합 플랫폼 ‘webMethods’를 국내에 공급해 온 경험을 바탕으로 기업 데이터 통합 및 디지털 전환(DX) 프로젝트를 수행해 왔다. IBM이 해당 제품군을 인수한 이후에도 파트너 생태계 내 협력을 지속하며 소프트웨어 사업 역량을 확대해 왔다.이번 총판 선정을 통해 쿠도커뮤니케이션은 IBM의 AI 플랫폼과 하이브리드 클라우드 전략을 기반으로 국내 기업의 AI 전환(AX)을 지원하는 핵심 파트너로 역할을 확대하게 된다.김광기 쿠도커뮤니케이션 AX사업부 전무는 “AI 기술이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡으면서 데이터 통합과 AI 플랫폼 기반 소프트웨어 전략의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “IBM은 하이브리드 클라우드와 AI 플랫폼을 중심으로 글로벌 기업의 디지털 전환을 지원하고 있으며, 쿠도커뮤니케이션은 축적된 소프트웨어 통합 경험과 기술 역량을 바탕으로 국내 기업의 AX를 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.이어 “이번 IBM 총판 선정은 단순한 유통 확대를 넘어 AI 소프트웨어 생태계를 확장하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “기업 고객들이 AI 기술을 보다 쉽게 도입하고 활용할 수 있도록 기술 지원과 파트너 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.