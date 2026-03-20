쿠도커뮤니케이션, TuxCare ELS로 ‘Linux OS EOL’ 대응 전략 제시

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클라우드와 인공지능(AI) 인프라 확산으로 리눅스(Linux) 기반 서버 환경이 빠르게 확대되면서 기업 IT 운영 전략에서도 변화가 나타나고 있다. 리눅스는 안정성과 확장성을 바탕으로 데이터센터와 클라우드 환경에서 핵심 운영체제로 자리 잡고 있다.이와 함께 운영체제 지원 종료(EOL, End of Life) 문제도 주요 이슈로 부상하고 있다. 대표적으로 CentOS 7은 2024년 공식 지원이 종료되면서 보안 패치 제공이 중단됐다.문제는 많은 기업이 레거시 애플리케이션과 시스템 의존성으로 인해 기존 리눅스 환경을 즉시 전환하기 어렵다는 점이다. 이에 따라 운영체제 업그레이드 외에도 보안 공백을 보완할 수 있는 대안에 대한 수요가 증가하고 있다.글로벌 리눅스 보안 솔루션 기업 턱스케어(TuxCare)의 ‘ELS(Extended Lifecycle Support)’는 지원이 종료된 리눅스 운영체제에도 지속적인 보안 패치를 제공하는 서비스다. 기존 시스템 환경을 유지하면서도 보안 취약점 대응이 가능하다는 점이 특징이다.국내에서는 ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션이 턱스케어의 한국 총판 독점 파트너로 ELS 서비스를 공급하고 있으며 기업들이 지원 종료 이후에도 안정적으로 리눅스 환경을 운영할 수 있도록 지원하고 있다.구대완 쿠도커뮤니케이션 부사장(턱스케어 한국지사장)은 “CentOS 등 지원이 종료된 리눅스 환경을 운영해야 하는 기업들이 여전히 많다”며 “ELS는 시스템 변경 없이 보안 패치를 제공할 수 있어 기업의 운영 부담을 줄이는 현실적인 대안이 될 수 있다”고 밝혔다.