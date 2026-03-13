화연싱, 정식 오픈 3월 25일…중국 인바운드 ‘원스톱 K-뷰티 OS’ 출범

이미지 확대 4일 서울 강남구 슈피겐홀에서 열린 ‘제1회 화연싱 K-뷰티 인텔리전스 서밋’ 기념사진 촬영 (사진제공 = ㈜오아이) 닫기 이미지 확대 보기 4일 서울 강남구 슈피겐홀에서 열린 ‘제1회 화연싱 K-뷰티 인텔리전스 서밋’ 기념사진 촬영 (사진제공 = ㈜오아이)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 20~40대 여성 대상 K-뷰티·의료·여행 올인원 플랫폼 화연싱(花颜行)이 오는 3월 25일 정식 오픈을 앞두고, 중국 인바운드 고객의 ‘방문 전 상담–예약·결제–방문’ 전 과정을 하나로 연결하는 원스톱 운영 체계를 구축하고 있다고 밝혔다.화연싱은 리엔장·아이디·원진 등 프리미엄 피부·성형 병원과 정샘물·히나프·순수 등 강남 헤어메이크업샵, 5성급 호텔 및 유통·기술 파트너 등과 함께, ‘AI 진단–화상상담–패키지 추천’을 표준 동선으로 운영해 중국 고객의 결제 직전 이탈을 줄이고 ‘K-뷰티 인바운드 2.0’ 모델을 본격 가동한다는 계획이다.화연싱은 이를 위한 공식 점검 자리로 3월 4일(수) 서울 강남 슈피겐홀에서 ‘제1회 화연싱 K-뷰티 인텔리전스 서밋’을 성황리에 개최했다. 행사에는 한·중 미디어 및 공공·산업 관계자와 의료·뷰티·호텔·코스메틱·기술 파트너가 참석해 서비스 운영 표준과 실행 로드맵을 공유했다.화연싱 개발사 ㈜오아이 오석환 대표는 “AI가 고객의 검색과 추천 통로를 빠르게 장악하고, 글로벌 결제·정책 환경까지 급변하는 상황에서 K-뷰티 산업이 파편화된 채널과 불투명한 중개 구조에 머물면 경쟁력이 약화될 수밖에 없다”며 “해법은 단순한 광고 강화가 아니라, 신뢰·결제·운영을 통합하는 표준 플랫폼을 구축하는 것”이라고 강조했다.화연싱은 정식 오픈 이후 중국 고객이 SNS(샤오홍슈·더우인·위챗 등)에서 정보를 탐색하고 유입된 뒤, 전문가 콘텐츠로 신뢰를 확보하고 AI 진단을 거쳐 상담·예약·결제로 이어지며, 방한 이후에는 호텔·코스메틱·맛집·쇼핑·관광까지 연결되는 전 과정을 ‘원스톱 OS’로 제공한다. 특히 실이용·결제 기반 후기·랭킹 체계를 핵심 축으로 삼아 후기 신뢰 문제를 줄이고, 파트너 서비스 품질과 운영이 자연스럽게 상위 노출로 연결되는 구조를 강화한다는 방침이다.또한 화연싱은 한국 방문 전 화상상담·채팅 상담을 통해 고객의 상황과 니즈를 사전에 확인하고, AI 진단 결과를 ‘상담의 언어’로 전환해 파트너가 보다 효율적으로 패키지를 설계할 수 있도록 운영 표준을 마련한다. 아울러 시술 이후 우려(부작용·사후관리)로 인해 결제 직전 이탈이 반복되는 문제를 줄이기 위해, 사후 케어 프로세스를 표준화해 고객 불안을 신뢰로 전환하겠다는 계획이다.화연싱은 오픈 이후 중국에서 수요가 높은 코스메틱 공급망도 강화한다. 리셀가 과열·가품 이슈가 빈번한 품목을 중심으로 독점 계약과 물류·유통 라인을 구축해 정품을 합리적인 조건으로 제공하고, ‘구매–리워드–재방문’ 구조를 통해 고객 락인을 강화한다는 방침이다. 또한 K-스타 기반 VIP 팬미팅·패키지 전략을 단계적으로 고도화해 의료·뷰티·헤어메이크업·호텔·쇼핑을 결합한 ‘VIP 방한 패키지’로 확장할 계획이다.오석환 대표는 “3월 25일 정식 오픈과 함께 화연싱은 화상상담·AI 진단·패키지 추천을 표준화하고, 신뢰·결제·운영을 하나의 흐름으로 통합해 K-뷰티 인바운드 시장의 다음 판을 열겠다”며 “한국 최고 파트너들과 함께 중국 고객이 가장 좋은 서비스를 가장 안전하게 경험할 수 있는 공식 경로를 만들겠다”고 말했다.