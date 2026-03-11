금감원, ‘엔화 반값 환전’ 토스뱅크 현장점검 착수…손실 100억원대 추산

이미지 확대 토스뱅크 닫기 이미지 확대 보기 토스뱅크

토스뱅크에서 발생한 ‘엔화 반값 환전’ 오류와 관련해 금융감독원이 현장점검에 착수했다. 이번 사고로 토스뱅크가 입을 손실 규모는 약 100억원대에 이를 것으로 추산된다.금융감독원은 11일 토스뱅크를 상대로 환전 오류 발생 경위와 거래 규모, 피해 규모 등을 확인하기 위한 현장점검에 나선다.앞서 전날 오후 7시 29분부터 약 7분 동안 토스뱅크 앱에서 엔화 환전 시 100엔당 약 472원 수준의 환율이 적용되는 오류가 발생했다. 당시 시장 환율은 100엔당 약 934원 수준으로, 실제 환율의 절반 가격에 엔화가 거래된 셈이다.이 과정에서 자동 매수 기능을 설정해 둔 일부 이용자의 거래가 체결됐고, 환율 급락 알림을 보고 접속해 매수한 사례도 있었던 것으로 알려졌다.토스뱅크는 오류를 확인한 직후 엔화 환전 거래를 일시 중단했고, 오후 9시께부터 서비스를 정상화했다. 현재까지 파악된 손실 규모는 약 100억원대로 전해진다.금융당국과 토스뱅크는 사고 원인과 정확한 거래 규모를 확인한 뒤 거래 취소 여부와 고객 보상 방안을 검토할 예정이다.