카카오, 제주 본사 부지 개발 기지개… 오피스 2개동 착공

방금 들어온 뉴스

카카오, 제주 본사 부지 개발 기지개… 오피스 2개동 착공

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2026-03-09 11:24
수정 2026-03-09 11:24
카카오는 지난달 27일 제주첨단과학기술단지 내 본사 부지에서 오피스 신축 공사를 시작했다. 사진은 오피스 2개 동 착공 B블럭 조감도. 카카오 제공
카카오는 지난달 27일 제주첨단과학기술단지 내 본사 부지에서 오피스 신축 공사를 시작했다. 사진은 오피스 2개 동 착공 B블럭 조감도. 카카오 제공


카카오가 제주 본사 부지 개발 사업에 기지개를 켰다.

카카오는 지난 9일 제주첨단과학기술단지 내 본사 부지에서 오피스 신축 공사를 시작했다고 밝혔다.

이번 ‘제주 본사 부지 개발 사업’은 스페이스닷키즈 북측과 스페이스닷원 남측 2개 부지에서 진행되며 2028년 상반기 준공을 목표로 한다.

신축되는 오피스는 각각 지하 1층·지상 4층(연면적 9954.16㎡), 지하 1층·지상 5층(연면적 1만 307.77㎡) 규모로 조성된다.

이들 건물은 카카오와 그룹사 업무 공간은 물론 지역 협력 거점으로 활용될 예정이다. 카카오는 지원시설 유치와 지역 파트너 협력도 병행해 산업단지 정주 여건을 개선하고 지역 산업 생태계 활성화에도 기여한다는 계획이다.

스페이스닷원 남측 부지와 카카오오름 일대에는 카카오프렌즈 지적재산(IP)을 활용한 캐릭터 공원도 조성된다. 해당 공간은 지역 주민과 방문객에게 개방해 휴식과 문화 활동이 가능한 열린 공간으로 운영할 방침이다.

카카오는 사업 추진 과정에서 지역 건설업체 참여를 확대해 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.

카카오 관계자는 “이번 사업을 통해 제주 본사 부지 개발을 마무리하고 제주 오피스를 지역 협력 거점으로 발전시켜 나갈 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 협력을 강화하고 관련 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 카카오는 2012년 제주첨단과학기술단지에 스페이스닷원을 완공하며 본사를 제주로 이전했다. 이후 2014년 스페이스닷투와 스페이스닷키즈를 추가로 준공하며 제주 오피스 기반을 확장해 왔다.
제주 강동삼 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로