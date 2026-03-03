李 “공정위 인력 늘려라” 9개월 만에…경인사무소 문 열었다

증원 인력 167명 중 50명 배치

수도권 사건 처리기간 단축 전망

“주요 사건에 역량 집중할 것”

이미지 확대 주병기 공정거래위원장이 3일 경인지방공정거래사무소 개소식에 참석해 발언하고 있다. 공정거래위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 주병기 공정거래위원장이 3일 경인지방공정거래사무소 개소식에 참석해 발언하고 있다. 공정거래위원회 제공

수도권 사건을 전담할 공정거래위원회 경인사무소가 3일 공식 출범했다. 지난해 이재명 대통령이 취임 이틀 만에 공정위 인력 충원을 검토하라고 주문한 이후 이뤄진 첫 지방 사무소 확장이다. 서울사무소 업무 부담이 완화돼 사건 처리 기간이 줄어들 것으로 전망된다.공정위는 이날 오후 주병기 공정거래위원장, 더불어민주당 민병덕 의원, 최대호 안양시장 등 주요 인사와 소비자단체 관계자, 학계 전문가 등이 참석한 가운데 개소식을 했다. 주 위원장은 “불공정한 시장 질서와 착취적 관행을 해소하기 위해 조사인력 확충 등 적극적인 대처가 절실하다”며 “경인사무소 출범으로 수도권 사건·민원 과부하를 해소하고 주요 사건에 역량을 집중해 신속한 처리가 이뤄질 것”이라고 밝혔다.경기 안양시 동안구에 마련된 경인사무소는 총괄과·가맹유통소비자과·건설하도급과·제조하도급과 등 4개 과 50명 규모로 운영된다. 기존에는 서울사무소가 서울·경기·인천·강원 지역 사건(피조사자 소재지 기준)을 전담했는데 앞으로는 경인사무소가 경기와 인천 사건을 맡게 된다.경인사무소 신설은 이 대통령의 인력 확충 지시 이후 공정위가 지난해 정원을 167명 증원한 가운데 실현됐다. 이 대통령은 지난해 6월 첫 국무회의에서 공정위의 인력 충원 필요성을 언급하며 구체적인 방안을 마련하라고 지시했다. 지난달 열린 국무회의에서도 “제가 선거 때 500명 이렇게 얘기를 했었는데 지금 몇 명 증원했냐”며 공정위의 인력 상황을 점검하는 등 추가 인력 증원의 뜻을 내비치기도 했다.