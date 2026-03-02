골목상권 언제 살아날까… 20개월째 눈물의 줄폐업

방금 들어온 뉴스

골목상권 언제 살아날까… 20개월째 눈물의 줄폐업

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-03-02 00:55
수정 2026-03-02 00:55
골목상권 침체가 장기화하면서 외식 자영업자와 부동산 임대업자가 20개월 넘게 줄었다.

●내수 부진, 자영업·임대업 직격 ‘악순환’

국세청은 올해 1월 기준으로 ‘영업 중’인 사업자가 1년 전보다 1.7% 증가한 1037만 1823명으로 집계됐다고 1일 밝혔다. 하지만 음식점 사업자는 80만 1887명으로 같은 기간 1.9% 감소했다. 2024년 5월 82만 5709명을 기록한 이후 21개월 연속으로 전년 동월 대비 쪼그라들었다. 소비 둔화로 폐업·휴업하는 음식점이 꾸준히 늘었다는 의미다.

부동산 임대업자는 지난 1월 242만 8387명으로 1년 전보다 0.3% 감소했다. 2024년 4월 243만 7988명을 기록한 이후 22개월 연속 줄었다. 내수 악화로 자영업자 매출이 줄어 폐업하는 자영업자가 늘어나면서 임대사업자까지 유탄을 맞은 것이다. 한국부동산원에 따르면 지난해 중대형 상가의 공실은 전년 대비 13.8% 증가했다.

●청년 사장 19개월째 줄어 창업도 한파

이런 사업자 감소세는 30대 미만 청년층에서 두드러졌다. 청년 사업자는 34만 1605명으로 1년 전보다 4.5% 줄었다. 2024년 7월부터 19개월 연속 감소세다. 임금 일자리뿐만 아니라 비임금 일자리에서도 청년 일자리 한파가 심각하다는 의미다.
세종 박은서 기자
2026-03-02 B1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
