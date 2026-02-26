구윤철 “민생 물가 사익편취 안돼” 글 올리자, 이 대통령 “잘 하신다”

이미지 확대 수석보좌관회의, 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 수석보좌관회의, 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의가 끝나고 소셜미디어 엑스(X)에 글을 올려 “그 누구도 민생 물가를 불법 사익 편취의 수단으로 삼아서는 안 된다”고 밝혔다.구 부총리는 “창의와 혁신, 새로운 아이디어가 돈을 버는 방법이어야 하며 결코 반칙과 편법이 돈 버는 수단이 되어서는 안 된다”고 강조했다.이날 회의에서는 할당관세 제도 개선 방안과 교복 가격·학원비의 개선·관리 강화 방안 등이 논의됐다. 할당관세는 먹거리 물가 안정을 위해 일부 품목에 한해 관세를 최대 40%포인트까지 한시 인하하는 제도인데 오히려 이를 악용하는 사례가 적발돼 왔다.그는 “‘할당관세 집중관리 품목’을 지정하고, 수입부터 유통, 판매 전 과정을 통합 관리하겠다”며 “정부의 선의와 노력이 특정 업자 주머니로 들어가지 않고, 국민께 확실히 혜택이 귀속될 수 있도록 챙기겠다”고 할당관세 단속을 예고했다.이어 “학교별 교복 가격을 전수조사하고 생산자 협동조합 등으로 공급 주체를 다변화하겠다. 비싸고 불편한 정장형 교복은 폐지를 유도하겠다”고 덧붙였다.이재명 대통령은 약 1시간 후 이 게시물을 인용하며 “규칙을 어겨 이익을 얻게 해서도 안 되고 규칙을 지키는 것이 손실이 되어서도 안 된다”며 “잘하고 계신다”고 구 부총리를 격려했다.