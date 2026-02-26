AI가 일자리 뺏었나…회계·상담 등 직군 청년 고용 ‘뚝’

‘AI 고노출 직업 현황 및 청년 고용’

회계·상담·작가 줄고 전문직 증가

“전문직은 AI가 업무 보완 가능성”

AI 고노출 직업 고용 변화율은 미미

챗GPT 등장 이후 생성형 인공지능(AI)에 많이 노출된 일부 직무에서 청년 고용이 상대적으로 위축된 것으로 나타났다. 다만 AI가 이들의 고용을 감소시켰다는 통계적 근거는 확인되지 않았다.국회예산정책처는 26일 ‘생성형 AI 고노출 직업 현황과 최근 청년 고용’ 보고서에서 국제노동기구(ILO)와 국내 직업분류체계를 활용해 ▲회계·경리 사무원 ▲금융·보험 사무원 및 전문가 ▲고객 상담·모니터 요원 ▲컴퓨터·소프트웨어 개발자 등을 AI 고(高)노출 직업군으로 분류했다.2022년 11월 챗GPT 출시 이후 지난해 상반기까지 직업별 고용 변화를 분석한 결과, 회계·경리 사무원과 고객 상담·모니터 요원, 작가·언론 관련 전문가 등 일부 직무에서 청년 고용이 감소하는 추세가 나타났다. 반면 컴퓨터 시스템·소프트웨어 전문가, 금융·보험 전문가, 인사·경영 전문가 등은 뚜렷한 증가세를 보였다.천경록 예정처 경제분석관은 “전문직의 경우 AI 영향이 자동화보다는 업무 보완 형태로 나타나고 있을 가능성을 시사한다”며 “다만 작가·언론 관련 전문가 고용 감소는 텍스트 생성 기능과 직접적인 경쟁 관계에 놓여 있기 때문으로 보인다”고 분석했다.그러나 생성형 AI가 고노출 직업의 고용을 감소시켰다는 증거는 발견되지 않았다. 챗GPT 출시 이후 AI 고노출 직업의 고용 변화율은 18~34세 1.2%포인트, 35~49세 0.66%포인트, 50세 이상 1.4%포인트 각각 상승했다. 부정적인 영향을 미쳤다고 보기 어려운 셈이다.천 분석관은 “생성형 AI의 발전 속도가 빠른 만큼 불과 1~2년 뒤의 영향은 달라질 수 있어 청년 고용에 대한 면밀한 점검이 필요하다”고 강조했다.