AI가 일자리 뺏었나…회계·상담 등 직군 청년 고용 ‘뚝’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

AI가 일자리 뺏었나…회계·상담 등 직군 청년 고용 ‘뚝’

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-02-26 16:05
수정 2026-02-26 16:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘AI 고노출 직업 현황 및 청년 고용’
회계·상담·작가 줄고 전문직 증가
“전문직은 AI가 업무 보완 가능성”
AI 고노출 직업 고용 변화율은 미미

이미지 확대
챗GPT가 생성한 이미지
챗GPT가 생성한 이미지


챗GPT 등장 이후 생성형 인공지능(AI)에 많이 노출된 일부 직무에서 청년 고용이 상대적으로 위축된 것으로 나타났다. 다만 AI가 이들의 고용을 감소시켰다는 통계적 근거는 확인되지 않았다.

국회예산정책처는 26일 ‘생성형 AI 고노출 직업 현황과 최근 청년 고용’ 보고서에서 국제노동기구(ILO)와 국내 직업분류체계를 활용해 ▲회계·경리 사무원 ▲금융·보험 사무원 및 전문가 ▲고객 상담·모니터 요원 ▲컴퓨터·소프트웨어 개발자 등을 AI 고(高)노출 직업군으로 분류했다.

2022년 11월 챗GPT 출시 이후 지난해 상반기까지 직업별 고용 변화를 분석한 결과, 회계·경리 사무원과 고객 상담·모니터 요원, 작가·언론 관련 전문가 등 일부 직무에서 청년 고용이 감소하는 추세가 나타났다. 반면 컴퓨터 시스템·소프트웨어 전문가, 금융·보험 전문가, 인사·경영 전문가 등은 뚜렷한 증가세를 보였다.

천경록 예정처 경제분석관은 “전문직의 경우 AI 영향이 자동화보다는 업무 보완 형태로 나타나고 있을 가능성을 시사한다”며 “다만 작가·언론 관련 전문가 고용 감소는 텍스트 생성 기능과 직접적인 경쟁 관계에 놓여 있기 때문으로 보인다”고 분석했다.

그러나 생성형 AI가 고노출 직업의 고용을 감소시켰다는 증거는 발견되지 않았다. 챗GPT 출시 이후 AI 고노출 직업의 고용 변화율은 18~34세 1.2%포인트, 35~49세 0.66%포인트, 50세 이상 1.4%포인트 각각 상승했다. 부정적인 영향을 미쳤다고 보기 어려운 셈이다.



천 분석관은 “생성형 AI의 발전 속도가 빠른 만큼 불과 1~2년 뒤의 영향은 달라질 수 있어 청년 고용에 대한 면밀한 점검이 필요하다”고 강조했다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
챗GPT 출시 후 생성형 AI가 고노출 직업 고용에 미친 영향은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로