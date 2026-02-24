삼성전자 ‘비스포크 AI 얼음정수기’

이미지 확대
삼성전자가 ‘비스포크 인공지능(AI) 얼음정수기’ 신제품을 출시했다고 23일 밝혔다. 하루 최대 1000개의 얼음을 만들 수 있다. 약 100개의 얼음을 동시에 저장할 수 있는 넉넉한 용량을 갖췄고, AI 맞춤 살균 기능 등을 탑재했다. 사진은 모델이 비스포크 AI 얼음정수기를 소개하는 모습.
삼성전자 제공
2026-02-24 B4면
