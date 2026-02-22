최태원 “AI 괴물칩 생산 늘릴 것…칩 부족이 산업 구조 바꿀 듯”

이미지 확대 최태원 SK 회장 겸 최종현학술원 이사장이 20일과 21일(현지시간) 양일간 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 ‘트랜스 퍼시픽 다이얼로그(Trans-Pacific Dialogue, 이하 TPD) 2026’ 행사를 열고 환영사를 하고 있다. (SK 수펙스추구협의회 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.2.22/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 최태원 SK 회장 겸 최종현학술원 이사장이 20일과 21일(현지시간) 양일간 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 ‘트랜스 퍼시픽 다이얼로그(Trans-Pacific Dialogue, 이하 TPD) 2026’ 행사를 열고 환영사를 하고 있다. (SK 수펙스추구협의회 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.2.22/뉴스1

최종현학술원 주최 워싱턴 제5회 TPD 행사 참석“메모리 부족 현상에 외려 마진율을 줄어들 수도”“AI 전력 수요 맞추지 못한다면, 그 결과는 재난”최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 산업의 핵심인 고대역폭 메모리(HBM)를 ‘괴물 칩’(monster chip)이라고 지칭하며, 생산량을 대폭 늘리겠다고 21일(현지시간) 밝혔다.최 회장은 워싱턴 DC에서 이날 끝난 최종현학술원 주최 ‘제5회 트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD)’의 환영사에서 HBM을 “가장 진보된 기술”이라며 “요즘 이 몬스터 칩이야말로 우리 회사에 진짜 큰돈을 벌어다 주는 제품”이라고 밝혔다.HBM은 D램 칩을 쌓은 구조로, 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 더 높은 연산 성능을 내도록 한다. 최 회장이 이날 몬스터 칩으로 언급한 제품은 16개 칩을 적층한 최신 HBM 4세대다.다만, 최 회장은 AI 기업들의 수요 폭증에 따라 HBM의 마진이 막대할 것이라는 세간의 관측에 대해서는 “HBM의 마진은 60%인데, 일반 칩의 마진은 80%”이라며 “이것이 하나의 왜곡”이라고 설명했다.AI 인프라의 급증으로 메모리칩이 여기에 모두 흡수되면서 비메모리 공급이 줄어 마진은 외려 역전 현상이 나타나는 등 시장에 예측하지 못했던 영향이 파생되고 있다는 의미로 읽힌다. 이에 최 회장은 SK하이닉스의 올해 영업이익에 대해 “시장의 새로운 예상치는 1000억 달러를 넘을 수도 있다. 하지만 이는 1000억 달러의 손실이 될 수도 있다”고 전망했다.그는 이어 “PC 회사나 스마트폰 제조사들조차 예전만큼의 애플리케이션을 만들지 못하고 있다. 이들 중 일부는 아마도 사업을 접게 될 것”이라며 “이러한 부족 현상이 세계의 산업 구조를 완전히 다르게 바꾸고 있다”고 진단했다. 또 “(AI 시대가 요구하는) 전력 수요를 제대로 맞추지 못한다면, 그 결과는 재난이 될 것”이라며 “에너지는 또 하나의 큰 문제이자, 사회 전체의 큰 도전”이라고 강조했다.이외 최 회장은 도널드 트럼프 행정부의 글로벌 상호관세 부과에 대해 미 연방대법원이 위법 판결을 내린 데 대해서는 “판결문을 보고 나중에 한 번 말씀드릴 수 있는지 보겠다”고 신중한 태도를 보였다.