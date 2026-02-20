9개 부처 뭉친 ‘초혁신경제추진단’ 출범… 15대 프로젝트 성과 낸다

재경부·과기부 등 범부처 컨트롤타워 가동
반도체·LNG화물창 등 15대 과제 총괄
온라인 상시 점검 체계 ‘C-PMS’ 도입
금융·세제·판로까지 기업 맞춤형 ‘패키지 지원’
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
정부가 ‘초혁신경제 15대 프로젝트’의 가시적인 성과를 내기 위해 9개 부처가 참여하는 범부처 전담 기구를 출범시켰다. 재정·세제·금융을 아우르는 패키지 지원을 통해 기업들이 체감할 수 있는 경제 성장을 이끌어내겠다는 구상이다.
재정경제부는 기존 ‘신성장전략기획추진단’을 ‘초혁신경제추진단’으로 개편하고 본격적인 가동에 들어갔다고 20일 밝혔다. 초혁신경제추진단은 재경부, 과학기술정보통신부, 행정안전부 등 9개 부처가 참여하며 지난해 8월 나온 새정부 경제성장전략에서 발표한 초혁신 15대 선도 프로젝트를 총괄한다. 추진단은 현장에서 발생하는 기업의 애로사항 해소방안을 마련하고 재정·세제·금융·인재양성·규제개선 등 패키지 지원방안을 제공할 계획이다.
15개 선도 프로젝트란 차세대전력반도체·액화천연가스(LNG) 화물창 등 첨단소재·부품 분야 5개, 차세대 태양광·전력망·해상풍력 등 기후·에너지·미래대응 분야 6개, 바이오 의약품·콘텐츠 등 K-붐업 분야 4개 등을 말한다.
정부는 15대 프로젝트 발표 이후 경제관계장관회의 등을 통해 세부 과제 20개의 실행 계획을 순차적으로 발표한 바 있다.
추진단의 핵심 역할은 기업 애로 해소와 실효성 있는 지원이다.
기업 중심의 실무협의체를 운영해 현장 목소리를 직접 듣고, 프로젝트 상시 점검 체계인 ‘C-PMS’를 통해 프로젝트 이행 상황을 관련 부처 담당자와 추진단이 실시간으로 관리한다. 특히 기술 개발에 그치지 않고 수요-공급 기업 매칭, 실증 지원, 판로 개척 등 실제 매출과 성과로 이어지는 모델을 구체화할 방침이다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “올해 경제 정책의 핵심은 현장과 성과”라며 “국민이 체감하는 현실적인 변화로 이어지도록 초혁신경제추진단을 중심으로 정책 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
