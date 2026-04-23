“동창회에 ‘후보 명의 찬조 10만원’…선관위, 입후보예정자 가족 고발

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경북 영주시선거관리위원회는 23일 초등학교 동창회 체육대회에 시의회의원 선거 입후보 예정자 A씨 명의로 찬조금을 제공한 혐의(공직선거법 위반)로 그의 가족 B씨를 검찰에 고발했다.
해당 동창회 간부인 B씨는 이달 중순쯤 현금 10만원을 A씨 명의로 찬조한 혐의를 받고 있다.
공직선거법 제114조 1항은 후보자나 그 배우자의 직계 존·비속과 형제자매에게 후보자를 위한 모든 기부행위를 할 수 없도록 규정하고 있다.
이숙자 서울시의회 운영위원장, 호주 안작데이 계기 NSW주 의회 대표단 환담… 현충일 의미 잇는 보훈·협력 강조
서울시의회 이숙자 운영위원장(국민의힘, 서초2)은 지난 22일 서울시의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 의회 대표단과의 환담에 참석해, 양 의회 간 교류 30주년의 의미를 되새기며, 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 NSW주의회 대표단 방문은 서울시의회와 NSW주 의회 간 상호결연 30주년과, 호주의 현충일인 안작데이(ANZAC Day, 매년 4월 25일)를 계기로 주한호주대사관 행사 참석차 이뤄졌다. ※ 서울시의회와 호주 뉴사우스웨일즈주의회는 1996년 교환방문협정체결 이후 올해로 상호결연 30주년을 맞이했다. 이날 환담에는 린다 볼츠 의원을 단장으로 한 NSW주 의회 대표단이 참석했으며, 양 의회는 지방의회의 역할과 정책 경험을 공유하는 한편, ‘기억과 추모’를 매개로 한 국제적 연대의 중요성에 대해 의견을 나눴다. 이 위원장은 “안작데이와 우리나라 현충일은 국가를 위해 헌신한 이들을 기리는 공통의 역사적 기억”이라며 “서울시의회와 호주 NSW주 의회 상호결연 30주년을 맞은 지금, 이러한 가치를 바탕으로 양 의회가 평화와 협력의 메시지를 함께 확산해 나가야 할 시점”이라고 강조했다. 그는 이어 “그간 양 의회는 비교시찰과 상호 방문·
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이를 위반하는 경우 징역 5년 이하 또는 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
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