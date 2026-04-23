사회 [포토] 붉은 꽃 위로 뜬 ‘해무리’ 입력 2026-04-23 15:07 수정 2026-04-23 15:07 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/04/23/20260423801001 URL 복사 댓글 0 23일 오후 경남 함안군 함안강나루생태공원 위 하늘에 해무리가 떠 있다.해무리는 대기 중 수증기가 굴절돼 태양 주변으로 둥근 원 모양이 나타나는 현상이다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 해무리 현상이 발생하는 원인은 무엇인가? 대기 중 수증기의 굴절 태양빛의 직접적 반사