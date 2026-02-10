‘2026 동계올림픽’ 국가대표 선전 기원 퍼포먼스

이미지 확대 스키어들이 10일 경기 광주시 곤지암리조트 스키장에서 쇼트트랙, 피겨 등 동계스포츠 복장을 차려입고 태극기를 든 채 설원을 활주하고 있다. 2026.2.10 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 스키어들이 10일 경기 광주시 곤지암리조트 스키장에서 쇼트트랙, 피겨 등 동계스포츠 복장을 차려입고 태극기를 든 채 설원을 활주하고 있다. 2026.2.10 이지훈 기자

스키어들이 10일 경기 광주시 곤지암리조트 스키장에서 쇼트트랙, 피겨 등 동계스포츠 복장을 차려입고 태극기를 든 채 설원을 활주하고 있다.수도권 최대 스키장인 곤지암리조트는 이날 ‘2026 밀라노·코르티나 동계올림픽’에 참가한 우리 국가대표 선수들을 응원하는 퍼포먼스를 진행했다. 행사에 참가한 스키어들은 스노보드와 스키, 쇼트트랙, 피겨스케이팅 등 동계 스포츠 복장을 하고 대한민국의 선전과 메달 획득을 기원했다.