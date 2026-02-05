시중 화폐 증가율 코로나 사태 이후 최고… 210조 돌파

닫기 이미지 확대 보기

지난해 말 기준 국내 화폐발행잔액이 전년 말 대비 크게 증가한 것으로 나타났다.

5일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난해 말 기준 화폐발행잔액은 210조 6956억원으로, 전년 말(193조 1519억원)보다 9.1% 증가했다. 이는 코로나19 사태로 화폐발행잔액이 급증했던 2021년 이후 4년 만에 가장 높은 증가율이다.

사진은 이날 하나은행 위변조대응센터 직원이 센터 내에서 5만원권 지폐를 들어 보이는 모습. 2026.2.5 이지훈 기자