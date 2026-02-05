시중 화폐 증가율 코로나 사태 이후 최고… 210조 돌파

이미지 확대
지난해 말 기준 국내 화폐발행잔액이 전년 말 대비 크게 증가한 것으로 나타났다.
5일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난해 말 기준 화폐발행잔액은 210조 6956억원으로, 전년 말(193조 1519억원)보다 9.1% 증가했다. 이는 코로나19 사태로 화폐발행잔액이 급증했던 2021년 이후 4년 만에 가장 높은 증가율이다.
사진은 이날 하나은행 위변조대응센터 직원이 센터 내에서 5만원권 지폐를 들어 보이는 모습. 2026.2.5 이지훈 기자
사진은 이날 하나은행 위변조대응센터 직원이 센터 내에서 5만원권 지폐를 들어 보이는 모습.
