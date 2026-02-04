청년떡집, 가수 박서진과 협업한 ‘황금떡’ 명절 선물세트 공개

이미지 확대 사진=청년떡집 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=청년떡집 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

디저트브랜드 청년떡집이 구정 명절시즌을 앞두고 가수 박서진과 함께한 프리미엄 명절 선물세트 ‘황금떡’ 콜라보를 공개했다.청년떡집과 박서진의 이번 협업은 명절을 맞아 높아지는 프리미엄 선물 수요를 겨냥함과 동시에, 정성과 신뢰를 기반으로 한 브랜드 이미지를 강화하기 위한 목적으로 기획됐다.‘황금떡’ 선물세트는 박서진의 성실하고 신뢰감 있는 이미지와 청년떡집이 지향하는 프리미엄 명절 선물의 가치가 결합된 것이 특징이다. 박서진은 꾸준한 활동과 진정성 있는 행보를 통해 대중에게 신뢰를 쌓아온 아티스트로, ‘귀한 마음을 전하는 선물’이라는 황금떡의 메시지와 자연스럽게 맞닿아 있다는 평이다.이에 따라 이번 협업은 단순한 모델 기용을 넘어, 명절이라는 시기적 맥락 속에서 정성과 격식을 갖춘 선물의 의미를 전달하는 데 초점을 맞췄다는 점에서 눈길을 끈다.황금떡 세트 1호와 황금떡 세트 특1호는 실제 식용 금박을 올린 떡으로 구성돼 상징성과 고급스러움을 동시에 갖췄다. 여기에 명절 선물에 어울리는 프리미엄 패키지 디자인을 적용해 시각적인 완성도까지 높였다. 특히 쇼핑백과 패키지 전반에 프리미엄 무드를 강화해 기업·기관 선물은 물론 부모님이나 지인에게 전하는 격식 있는 명절 선물로도 적합하다는 평가를 받고 있다.청년떡집은 이번 황금떡 콜라보를 통해 개인 고객뿐 아니라 기업·단체 고객까지 아우르는 명절 선물 대표 아이템으로의 포지셔닝을 강화한다는 계획이다. 감사, 축하, 인사 등 다양한 명절 선물 수요에 대응할 수 있도록 ‘귀한 마음을 전하는 선물’이라는 메시지를 전면에 내세워 의미와 품격을 중시하는 소비자들의 선택을 이끌어낸다는 전략이다.청년떡집 관계자는 “박서진과 함께한 황금떡은 명절이라는 특별한 시기에 어울리는 선물의 가치를 재조명하고 정성과 신뢰를 기반으로 한 프리미엄 명절 선물의 새로운 기준을 제시하고자 한다”며 “감사와 축하의 마음을 가장 귀하게 전할 수 있는 명절 선물로써 정성과 상징성을 모두 담은 프리미엄 선물로 개인은 물론 기업과 단체 고객에게도 신뢰받는 명절 선물이 되길 기대한다”고 전했다.