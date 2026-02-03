얼어붙은 부동산 시장, 이 대통령 메시지는?

얼어붙은 부동산 시장, 이 대통령 메시지는?

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-02-03 16:17
수정 2026-02-03 16:17
이재명 대통령이 3일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “이번이 마지막 탈출 기회”라고 게시하며 재차 집값 안정 의지를 밝혔다. 사진은 이날 서울 송파구 서울스카이 전망대에서 바라본 서울 시내 아파트 너머로 한강이 얼어붙은 모습. 2026.2.3 이지훈 기자
이재명 대통령이 3일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “이번이 마지막 탈출 기회”라고 게시하며 재차 집값 안정 의지를 밝혔다. 사진은 이날 서울 송파구 서울스카이 전망대에서 바라본 서울 시내 아파트 너머로 한강이 얼어붙은 모습. 2026.2.3 이지훈 기자


이재명 대통령이 3일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “이번이 마지막 탈출 기회”, “그 엄중한 내란조차 극복하고 새롭게 출발하는 위대한 대한민국인데 이 명백한 부조리 부동산 투기 하나 못 잡겠나”라고 게시하며 재차 집값 안정 의지를 밝힌 가운데 실제로 강남 3구를 비롯한 서울 아파트 매물이 증가하고 있는 것으로 파악됐다.

사진은 이날 서울 송파구 서울스카이 전망대에서 바라본 서울 시내 아파트 너머로 한강이 얼어붙은 모습.

이지훈 기자
