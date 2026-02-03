[속보] 1월 소비자물가 2.0% 상승… 5개월 만에 최저

이미지 확대 설 명절 앞두고 고기·달걀값 부담… 축산물 전반 상승세 시민들이 1일 서울 시내 대형마트에서 달걀 등 축산물을 살펴보고 있다. 설 명절을 앞두고 돼지고기와 한우 등 축산물 가격이 1년 전보다 올라 소비자들의 장바구니 부담이 커지고 있다. 정부는 설을 앞두고 소비자 부담을 덜기 위해 공급을 늘리고 전국에서 할인 행사를 추진할 계획이다. 2026. 2. 1. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 설 명절 앞두고 고기·달걀값 부담… 축산물 전반 상승세 시민들이 1일 서울 시내 대형마트에서 달걀 등 축산물을 살펴보고 있다. 설 명절을 앞두고 돼지고기와 한우 등 축산물 가격이 1년 전보다 올라 소비자들의 장바구니 부담이 커지고 있다. 정부는 설을 앞두고 소비자 부담을 덜기 위해 공급을 늘리고 전국에서 할인 행사를 추진할 계획이다. 2026. 2. 1. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

새해 첫 달 소비자물가 상승률이 2.0%를 기록하면서 5개월 만에 최소 상승폭을 기록했다. 2.0%는 정부가 물가가 안정됐다고 판단하는 기준점이자 목표점이다.국가데이터처는 3일 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가 동향’에서 지난달 소비자물가지수가 118.03(2020년=100)으로, 전년 동월 대비 2.0% 올랐다고 밝혔다.지난해 연간 물가 상승률은 2.1%이었다. 하반기 상승률은 8월 1.7%를 기록한 후 9월 2.1%, 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3%를 기록했다. 1월 물가상승률 2.0%는 지난해 8월 이후 최저치다.경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지수인 식료품·에너지 제외 지수는 전년 동월 대비 2.0% 상승했다. 지난해 12월과 상승률은 같았다.지난해 12월 6.1%까지 올랐던 석유류가 지난달 0.0%를 기록하면서 상승 폭이 억제됐다. 다만 농축산물과 가공식품 등 먹거리 물가는 여전히 높은 가격 상승률을 유지하고 있다.수산물은 5.9% 올랐다. 지난해 8월 7.1% 이후 가장 큰 상승 폭이다. 특히 조기(21.0%)와 고등어(11.7%) 가격이 크게 올랐다. 원달러 환율 상승분이 수입산 고등어와 조기 가격에 반영된 결과로 분석된다. 조기 가격은 2008년 8월 26.1% 이후 약 18년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 고등어는 지난해 11월 13.2% 이후 최대 상승 폭을 기록했다.축산물 물가도 4.1% 상승했다. 수입 쇠고기 가격은 7.2% 올랐다. 1월을 기준으로는 2022년 24.2% 이후 4년 만에 가장 큰 상승 폭이다.가공식품 물가도 2.8% 올랐다. 특히 라면이 8.2%에 이르는 상승률을 기록했다. 2023년 8월 9.4% 이후 2년 5개월 만에 가장 큰 오름폭이다.자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.2% 상승했다. 기상 여건에 따라 가격 변동이 큰 신선식품지수는 0.2% 하락했다.