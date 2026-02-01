가맹점 동의 없이 판촉 행사한 ‘던킨·배스킨라빈스’ 본사 과징금 3억

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

가맹점 동의 없이 판촉 행사한 ‘던킨·배스킨라빈스’ 본사 과징금 3억

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-02-01 18:08
수정 2026-02-01 18:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

70% 동의 규정 어기고 결과 조작까지

이미지 확대
업무보고 사후 브리핑하는 주병기 공정위원장 (서울=연합뉴스) 이정훈 기자 = 주병기 공정거래위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 업무보고 사후 브리핑을 하고 있다. 2025.12.19 uwg806@yna.co.kr
업무보고 사후 브리핑하는 주병기 공정위원장
(서울=연합뉴스) 이정훈 기자 = 주병기 공정거래위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 업무보고 사후 브리핑을 하고 있다. 2025.12.19
uwg806@yna.co.kr


던킨도너츠와 배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아가 가맹점주 동의 없이 판촉 행사를 벌였다가 3억원대의 과징금을 부과받았다. 이번 조치는 2022년 7월 가맹사업 분야에 판촉 행사 사전동의제가 도입된 이후 과징금이 부과된 첫 사례다.

공정거래위원회는 비알코리아가 판촉 행사 비용을 가맹점주들에게 분담시키면서도 사전 동의를 제대로 받지 않은 사실이 확인됐다며 시정명령과 함께 과징금 3억 1800만원을 부과했다고 1일 밝혔다.

공정위 조사 결과, 비알코리아는 2023~2024년 신용카드사와 이동통신사와 제휴해 던킨 판촉 행사를 진행했지만 행사에 앞서 전체 가맹점주의 70% 이상으로부터 비용 부담에 대한 사전 동의를 받지 않은 것으로 드러났다.

또 2024년 이동통신사와 함께 진행한 배스킨라빈스 판촉 행사에서는 동의하지 않은 가맹점 1곳을 동의한 것으로 처리해 전체 가맹점주의 70%가 찬성한 것처럼 동의 결과를 조작한 사실도 확인됐다.

공정위는 이 같은 행위가 가맹본부가 판촉 행사 비용의 일부 또는 전부를 가맹점주에게 부담시키려면 가맹점주의 70% 이상(광고의 경우 50% 이상)의 사전 동의를 받도록 한 가맹사업법을 위반한 것이라고 판단했다.



공정위는 “앞으로도 가맹점주의 권익 보호를 위해 가맹본부의 불공정 행위를 지속해 감시하고 법 위반이 확인될 경우 엄중히 조치하겠다”고 밝혔다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
비알코리아가 위반한 법률의 핵심 요건은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로