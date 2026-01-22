국민 10명 중 7명 “신규 원전 필요”… 李대통령 “이념 아닌 국민 뜻 따라야”

기후부 ‘미래 에너지 인식 조사’

2026-01-22 B4면

지난해 확정된 신규 원자력발전소 2기 건설 계획을 추진해야 한다는 여론이 우세한 것으로 나타났다. 재생에너지뿐 아니라 원자력도 함께 확대해야 한다는 인식이 강했다. 이재명 대통령도 신규 원전 건설 여부를 정치 논리가 아닌 필요성과 안전, 국민 뜻을 기준으로 판단해야 한다는 메시지를 내놨다.기후에너지환경부는 21일 한국갤럽과 리얼미터에 의뢰해 12~16일 실시한 ‘미래 에너지 대국민 인식 조사’ 결과를 공개했다. 한국갤럽은 만 18세 이상 1519명을 대상으로 전화조사, 리얼미터는 1505명을 대상으로 자동응답시스템(ARS) 조사를 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.51%포인트(한국갤럽), ±2.53%포인트(리얼미터)다.조사 결과 제11차 전력수급기본계획에 담긴 신규 원전 2기 추진에 찬성한다는 응답은 한국갤럽 69.6%, 리얼미터 60.5%로 모두 60%를 넘었다. 중단해야 한다는 응답은 각각 22.5%, 30.8%였다.향후 전력 수급에 원자력 발전이 필요한지를 묻자 80% 이상(한국갤럽 89.5%, 리얼미터 82.0%)이 ‘필요하다’고 답했다. 앞으로 중점적으로 늘려야 할 전력원으로는 재생에너지(한국갤럽 48.9%, 리얼미터 43.1%)가 가장 많았고, 원자력(38.0%, 41.9%), 천연가스(5.6%, 6.7%)가 뒤를 이었다. 유럽연합(EU) 등 주요국이 급증하는 전력 수요에 대응해 재생에너지와 원자력을 병행 확대하는 흐름과 맞물려, 국내에서도 ‘원전 병행론’에 힘이 실리고 있다. 기후부는 두 차례 전문가 정책토론회와 이번 여론조사 결과를 토대로 조만간 신규 원전 추진 방안을 발표할 계획이다.이재명 대통령은 이날 청와대에서 열린 신년기자회견에서 “원전 문제가 너무 정치 의제화됐다는 생각도 한다”며 “이 문제가 이념 전쟁의 도구처럼 인식되는 것은 바람직하지 않다”고 말했다. 이어 “신규 원전 건설은 필요한지, 안전한지, 국민의 뜻은 어떤지 열어 놓고 판단해야 한다”고 밝혔다.