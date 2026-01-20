이미지 확대
에버랜드, 개장 전 만나는 ‘굿모닝 바오패밀리’ 프로그램 운영
삼성물산 리조트부문 에버랜드가 판다 가족을 아침 개장 시간 전에 만나 볼 수 있는 ‘윈터 굿모닝 바오패밀리’ 프로그램을 21일부터 시작한다고 19일 밝혔다. 사진은 경기 용인 ‘판다 세컨드하우스’에서 쌍둥이 새끼 판다인 루이바오(오른쪽)와 후이바오가 먹이를 먹는 모습.
삼성물산 제공
삼성물산 제공
삼성물산 제공
2026-01-20 B3면
