[서울데이터랩]뷰티스킨 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

8일 오전 9시 15분 뷰티스킨(406820)가 등락률 +29.98%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 뷰티스킨은 개장 직후 5분간 3만 7807주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1580원 오른 6850원이다.한편 뷰티스킨의 PER은 -10.04로 나타나며, ROE는 -14.63%로 수익성 개선이 필요하다는 평가를 받을 수 있다.이어 상승률 2위 인베니아(079950)는 현재가 4410원으로 주가가 29.90% 상승하고 있다. 상승률 3위 서암기계공업(100660)은 현재 5670원으로 22.46% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 셀루메드(049180)는 20.88% 급등하며 1725원에 거래되고 있다. 상승률 5위 빛과전자(069540)는 17.79%의 상승세를 보이며 1000원에 거래되고 있다.6위 로킷헬스케어(376900)는 현재가 7만 2300원으로 13.86% 급등 중이다. 7위 가온그룹(078890)은 현재가 5660원으로 10.55% 상승 중이다. 8위 폴라리스세원(234100)은 현재가 1529원으로 10.48% 상승 중이다. 9위 대한광통신(010170)은 현재가 3035원으로 10.16% 상승 중이다. 10위 캐리(313760)는 현재가 1538원으로 9.86% 상승 중이다.이밖에도 지니너스(389030) ▲9.50%, 푸른기술(094940) ▲9.40%, 모베이스전자(012860) ▲9.36%, 코퍼스코리아(322780) ▲8.62% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]