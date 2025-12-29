KT, SKT보다 해킹 감염 컸다… 정부 “위약금 전액 면제하라”

통신사 중 최악 수준 해킹 드러나

이미지 확대 정부가 해킹 방지를 소홀히 해 이용자에게 안전한 통신 서비스를 제공할 의무를 다하지 못한 책임을 물어 KT에 전 이용자를 대상으로 위약금 면제 조치를 할 것을 29일 요구했다.

과학기술정보통신부는 이날 정부서울청사에서 서버 94대가 악성코드 103종에 감염돼 있었고 통화 정보가 유출될 위험이 있었던 KT가 이용자에 대한 위약금 면제 실시 대상에 해당한다는 내용을 골자로 한 KT 침해 사고 최종 조사 결과를 발표했다.

사진은 이날 서울 시내 한 KT 매장의 모습. 2025.12.29

연합뉴스

2025-12-30 2면

정부가 지난 9월 공개된 KT 해킹 사건의 최종 조사 결과를 29일 발표하며 전 이용자를 대상으로 중도 해지 위약금을 전액 면제하라고 요구했다. KT는 “고객 보상안을 조속히 발표하겠다”고 밝혔다.과학기술정보통신부가 이날 발표한 ‘KT 침해 사고 최종 조사 결과’에 따르면 KT 서버 3만 3000대를 점검한 결과 서버 94대가 BPF도어, 루트킷, 분산 서비스 거부(디도스) 공격형 코드 등 악성코드 103종에 감염된 것으로 확인됐다. 앞서 역대급 통신사 해킹 사건이 일어났다던 SK텔레콤은 28대 서버에서 BPF도어 계열 27종을 포함해 모두 33종의 악성코드 감염이 확인됐다. SKT보다 KT의 감염 범위가 더 광범위했던 것이다. 다만 개인정보 유출 규모 측면에선 SKT 2300만명, KT 2만 2000여명으로 SKT가 압도적으로 컸다.서버 감염과 별도로 불법 초소형 기지국(펨토셀)이 통신망에 무단 접속해 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI), 전화번호가 유출된 이용자는 2만 2227명, 무단 소액결제 피해자는 368명, 피해액은 2억 4300만원으로 중간 조사 결과와 같았다.민관합동조사단은 경찰이 무단 소액결제범들로부터 확보한 불법 펨토셀을 포렌식 분석한 결과 결제 인증 정보가 탈취된 사실을 파악하는 한편 이용자의 문자메시지와 통화 내용까지 빼내는 것이 가능하다는 점을 확인했다. 조사단은 “KT의 펨토셀 관리 체계가 전반적으로 부실해 불법 펨토셀이 KT 내부망에 언제 어디서든 접속할 수 있었다”면서 “인증 서버 IP의 주기적 변경과 대외비 관리 등 보안 관리 개선책을 마련하라”고 요구했다.과기정통부는 문자메시지와 음성 통화가 제삼자에게 새 나갈 위험성은 소액결제 피해를 본 일부 이용자에 국한된 것이 아닌 전체 이용자에 해당한다고 판단하고, KT 측에 모든 이용자를 대상으로 위약금을 면제할 것을 주문했다. KT는 30일 이사회를 열고 위약금 면제 범위와 고객 보상안을 논의해 발표할 예정이다.한편 LG유플러스는 허위 자료 제출과 서버 폐기 정황이 드러나 경찰 수사를 받게 됐다. 조사단은 통합 서버 접근제어 솔루션(APPM)과 연결된 정보가 유출된 것을 확인했으나, 익명 제보자가 제공한 자료와 회사가 제출한 자료가 서로 달랐다. 여기에 서버 운영체계(OS)를 폐기한 정황까지 드러나 조사단은 LG유플러스를 공무집행방해 혐의로 경찰에 수사를 의뢰했다.