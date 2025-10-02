“가격 이거 맞아요?” 돈가스마저…추석 앞둔 휴게소 ‘충격 근황’

이미지 확대 돈가스 관련 이미지. 위키피디아 닫기 이미지 확대 보기 돈가스 관련 이미지. 위키피디아

이미지 확대 추석 연휴 하루 앞둔 경부고속도로 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 경찰청 헬기에서 바라본 경기도 용인시 신갈분기점 인근 경부고속도로에서 차량이 오가고 있다. 2025.10.2 [항공촬영협조 = 서울경찰청 항공대 김두수 경감, 심동국 경위] 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추석 연휴 하루 앞둔 경부고속도로 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 경찰청 헬기에서 바라본 경기도 용인시 신갈분기점 인근 경부고속도로에서 차량이 오가고 있다. 2025.10.2 [항공촬영협조 = 서울경찰청 항공대 김두수 경감, 심동국 경위] 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 연휴가 코앞으로 다가온 가운데 고속도로 휴게소에서 파는 돈가스 등 인기 메뉴의 가격이 지난 4년 사이 크게 오른 것으로 나타났다.2일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당 의원이 한국도로공사로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 6월 기준 고속도로 휴게소 매출 상위 10개 식음료 평균 판매가는 6342원을 기록했다.이는 2021년 같은 달과 비교해 12.5% 오른 것으로, 같은 기간의 소비자물가지수(CPI) 변동률인 8.3%와 비교해 휴게소 인기 음식의 가격 인상 폭이 컸다.품목별로는 돈가스류가 8916원에서 1만 1218원으로 25.1% 상승해 가장 큰 인상률을 기록했다. 돈가스는 2023년 6월(1만 269원) 이후 휴게소 상위 10개 식음료 중 유일하게 1만원대의 가격을 유지해 왔다.돈가스에 이어 우동류가 5890원에서 6539원(18.1%↑), 아메리카노가 4041원에서 4754원(17.6%↑)으로 크게 올랐다.비빔밥은 8390원→9778원(16.5%↑), 국밥은 8142원→9659원(15.4%↑), 호두과자는 4445원→5096원(14.6%↑), 라면은 4463원→4719원(11.7%↑), 떡꼬치는 3548원→3957원(11.3%↑) 등으로 두 자릿수대 상승률을 보였다.민 의원은 “휴게소에서 밥 한 그릇에 간식 하나만 해도 만원을 훌쩍 넘는다”며 “추석 귀성길에 휴게소를 이용하는 국민의 부담을 덜 수 있도록 가격 인상 요인 점검과 합리적 가격 유도 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.한편 이번 추석 연휴는 최장 10일간의 긴 기간으로 귀성·귀경객뿐 아니라 나들이객도 증가할 것으로 예상된다. 이에 한국도로공사는 지난 1일 추석 명절을 맞아 2일부터 12일까지 ‘특별교통대책기간’으로 지정했다고 밝혔다.대책 기간 고속도로 통행량은 일평균 542만대로 예상되며 추석 당일인 6일에는 일평균 최대 교통량인 667만대로 전망된다. 주요 도시 간 이동이 가장 오래 걸리는 날은 귀성·귀경길 각각 5일과 6일로 예상된다.특히 10월은 추석 연휴와 가을 행락철 분위기로 인해 안전띠 미착용과 음주운전이 많이 발생하므로 주의가 필요하다. 공사 관계자는 “이번 추석을 포함한 10월에는 긴 연휴 기간으로 많은 사람이 고속도로를 이용할 것으로 예상된다”며 “안전 운전에 더욱 유의할 것을 당부드린다”고 전했다.