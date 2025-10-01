가상자산 업계 시련의 계절… 업비트 국감 출석에 빗썸은 금융당국 조사

이미지 확대 각 사 제공 닫기 이미지 확대 보기 각 사 제공

가상자산(암호화폐) 업계가 동시다발적 압박에 직면했다. 업계 1위 업비트는 국정감사 증인으로 불려가고, 2위 빗썸은 금융당국의 현장 검사를 받으면서 긴장감이 고조되고 있다.1일 금융당국과 가상자산 업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 서울 강남구 빗썸 본사에서 현장 검사를 실시했다. 빗썸이 지난달 22일 개설한 테더(USDT) 마켓에서 호주 거래소 스텔라와 오더북(호가창)을 공유한 절차가 특정금융정보법상 적정했는지가 이번 검사의 쟁점이다. FIU는 인허가 서류 제출 여부, 고객 신원확인(KYC) 체계, 자금세탁방지 장치 등을 점검했다. 추석 연휴 이후까지 조사가 이어질 가능성도 거론된다.빗썸은 앞서 가상자산 대여(렌딩) 서비스로도 당국의 경고를 받았다. 금융당국이 담보 초과 대여를 금지하며 자제를 요청했지만, 빗썸은 영업을 이어가다 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)의 경고를 받은 이후 담보 한도를 85%로 낮췄다. 이 과정에서 당국 및 업계 협의 테이블에서도 사실상 배제됐다.업비트는 국감 출석이라는 부담을 안게 됐다. 오경석 두나무 대표는 오는 20일 국회 정무위원회 국정감사에 출석해 네이버파이낸셜과의 주식교환 추진, FIU를 상대로 한 행정소송, 상장·매도 제한 관리, 보안 문제 등에 대해 답변할 예정이다. 두나무 대표의 국감 출석은 2022년 이후 3년 만이다.다른 거래소들도 상황은 녹록지 않다. 코인원은 옐로모바일 무담보 대여 의혹으로 지난달 30일 검찰 압수수색을 받았고, 코빗은 잦은 거래 지연으로 전산 안정성 논란이 이어지고 있다. 고팍스는 2023년 바이낸스 인수 발표 이후 3년째 대주주 변경 승인이 지연돼 정상화가 늦어지고 있다. ‘고파이’ 사태로 묶인 투자자 자금 상환 문제도 여전히 풀리지 않은 상태다.이런 가운데 금융당국의 태도는 점점 매서워지고 있다. 이찬진 금융감독원장은 전날 가상자산 업계 최고경영자(CEO)들과의 첫 간담회에서 “이용자 신뢰를 잃는 단기 실적 경쟁은 안 된다”며 고위험 상품 남발과 이벤트 중심 영업을 경계했다. 이어 “거래소 경쟁력은 IT 안정성에 뿌리를 두는 만큼 시스템 투자와 시장 감시 기능을 강화하라”고도 당부했다.업계 관계자는 “빗썸은 당국 조사, 업비트는 국감 출석 등 대형 거래소들이 잇따라 도마에 오르며 업계 전반이 위축된 분위기”라며 “추석 이후에도 불확실성이 쉽사리 해소되기는 어려울 것”이라고 말했다.