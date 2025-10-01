스튜디오티나 - STUDIO X+U 제작 ‘스퍼맨’, 한국콘텐츠진흥원 ‘2025년 AI 영상 제작지원’ 장편 부문 최종 선정

방금 들어온 뉴스

스튜디오티나 - STUDIO X+U 제작 '스퍼맨', 한국콘텐츠진흥원 '2025년 AI 영상 제작지원' 장편 부문 최종 선정

입력 2025-10-01 14:07
수정 2025-10-01 14:10
- 높은 경쟁 뚫고 선정… 산업적 가치와 작품성 동시 인정
AI 기반 영상 제작사 스튜디오티나가 STUDIO X+U와 공동 제작 중인 숏드라마 ‘스퍼맨’이 한국콘텐츠진흥원의 ‘2025년 AI 영상 콘텐츠 제작지원’ 장편 부문 최종 과제로 선정됐다.

올해 장편 부문은 다수의 지원작 중에서 8편만이 최종 선정되는 치열한 경쟁을 거쳤다. 그 가운데 ‘스퍼맨’은 멀티모달 생성형 AI 도구를 활용한 숏드라마 개발이라는 과제로 이름을 올리며, 작품성과 산업적 파급력을 동시에 인정받았다.

이번 지원사업은 단순한 작품성 평가를 넘어 ▲AI 기술 활용 가능성 ▲산업 생태계 기여도 ▲향후 유통 및 글로벌 확장성까지 종합적으로 평가해 과제를 선정했다.

관련 업계에서는 ‘스퍼맨’의 이번 선정과 관련해 AI 숏드라마 제작 방식의 실질적 성과를 입증한 사례로서 플랫폼 확대와 OTT 진출에서도 주목할 만한 이정표라고 분석하고 있다.

스튜디오티나 관계자는 “정부지원사업에서 인정받은 것은 한 작품의 성과를 넘어 AI 영상 제작 시장이 제도권과 산업계에서 본격적으로 주목받고 있다는 신호”라며 “이번 성과를 기반으로 OTT와 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 프로젝트를 이어가겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
