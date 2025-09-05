“올해 자사주 기반 교환사채 발행액, 밸류업 있었던 지난해 수준 넘어”

이미지 확대 신한투자증권. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 신한투자증권. 연합뉴스

자사주 의무 소각을 앞두고 기업들의 자사주 소각 규모와 교환사채(EB) 발행이 증가하고 있다.신한투자증권 강진혁 연구원은 5일 보고서를 통해 “상법 개정안에 강한 드라이브가 걸릴 것으로 보이는 가운데 이번 국회 회기에서 자사주 의무 소각 등이 통과될 것으로 보인다”며 “이미 올해 자사주 기반 EB 발행액이 이미 전년도 수준을 넘어섰다”고 밝혔다.보고서에 따르면 올해 현재까지 자사주 소각을 공시한 기업은 198개(20조 3000억원)로, 지난해 178개(13조 2000억원)보다 기업 수와 규모 면에서 모두 늘었다. 밸류업 프로그램 추진으로 지난해에도 자사주 소각이 많이 증가했었다는 점을 고려하면 올해의 상승세는 더 가파르다고 볼 수 있다.일부 기업은 자사주 소각 대신 자사주를 활용한 EB 발행 등 유동화 방안을 활용하고 있다. 올해 들어 LS와 SKC, SK이노베이션 등이 자사주를 기초로 EB를 발행했다. 올해 들어 지난달까지 15건으로 이미 지난해 전체 11건을 넘어섰다. 규모 면에서도 지난해 전체 8450억원이었던 것이 올해 8월까지만 1조 411억원으로 불었다.강 연구원은 “올해 연간 EB 발행액을 단순 추산해도 작년 대비 84.8% 증가율을 보인다”며 “자사주 소각과 더불어 EB 발행이 증가할 경우 기업금융(IB) 부문 중심의 증권 이익 기여가 예상된다”고 평가했다.