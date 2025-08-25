소비쿠폰 한 달… 소상공인 56% “매출 늘었다”

소비쿠폰 한 달… 소상공인 56% “매출 늘었다”

입력 2025-08-25 00:49
수정 2025-08-25 00:49
소비쿠폰 한 달… 소상공인 56% “매출 늘었다”
소비쿠폰 한 달… 소상공인 56% “매출 늘었다” 15만~45만원의 민생회복 소비쿠폰 1차 발행(7월 21일~9월 12일)이 한 달여 지난 가운데 24일 서울 마포구 망원시장이 손님들로 북적이고 있다. 소상공인연합회가 소상공인 2035명을 설문조사한 결과 55.8%가 소비쿠폰 덕에 매출이 증가했다고 답했다. 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 10만원을 더 주는 2차 지급은 다음달 22일부터다.
연합뉴스


15만~45만원의 민생회복 소비쿠폰 1차 발행(7월 21일~9월 12일)이 한 달여 지난 가운데 24일 서울 마포구 망원시장이 손님들로 북적이고 있다. 소상공인연합회가 소상공인 2035명을 설문조사한 결과 55.8%가 소비쿠폰 덕에 매출이 증가했다고 답했다. 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 10만원을 더 주는 2차 지급은 다음달 22일부터다.

연합뉴스

2025-08-25 20면
