북한군, 러 전승절 열병식 첫 행진… 미중회담 전 혈맹 ‘과시’

러시아군 옆 열 맞춘 북한군 포착

푸틴, 북 지휘관 만나 직접 사의도

트럼프 방중 때 북과 접촉 안 할 듯

“양측 모두 대화 나설 유인책 부족”

이미지 확대 북한군이 지난 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 ‘러시아 전승절 81주년 기념 열병식’에서 행진하고 있다. 북한 고위급이 열병식 행사에 참석한 적은 있지만 북한군이 러시아군과 함께 행진에 참가한 것은 처음이다.

모스크바 타스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한군이 지난 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 ‘러시아 전승절 81주년 기념 열병식’에서 행진하고 있다. 북한 고위급이 열병식 행사에 참석한 적은 있지만 북한군이 러시아군과 함께 행진에 참가한 것은 처음이다.

모스크바 타스 연합뉴스

2026-05-11 8면

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북한군이 러시아 전승절 열병식에 처음 참가해 러시아군과 함께 행진하면서 북러 ‘혈맹’을 과시했다. 이달 예정된 미중 정상회담을 계기로 북미 대화 가능성이 거론되지만, 북한이 러시아와 군사 밀착을 강화하면서 대화 국면으로 전환될 가능성이 작아지고 있다는 분석이 나온다.노동신문은 10일 “모스크바 붉은광장에서 5월 9일 위대한 조국전쟁승리 81돐경축 열병식이 진행되었다”며 “조선인민군 륙해공군혼성종대가 모스크바 승리 열병식에 참가했다”고 보도했다. 신문은 이날 1·2면에 열병식 소식을 상세히 담았다.러시아 관영매체인 타스 통신 등이 전날 공개한 열병식 현장에서는 북한 군인들이 러시아 군인들 옆에서 대형을 갖춰 서 있는 장면, 열을 맞춰 행진하는 장면이 담겼다. 신문은 최영훈 육군 대좌가 종대를 이끌고 붉은광장을 행진했다고 설명했다.특히 열병식이 끝난 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 북한 지휘관을 만나 사의를 표시했다. 푸틴 대통령이 북한 지휘관을 직접 대면한 것은 북한군을 사실상 러시아 정규군과 동등한 ‘동맹군’으로 대우했다는 의미로 평가된다.북한군이 러시아 열병식에서 행진한 것은 처음이다. 지난해 전승절 때도 북한은 김영복 조선인민군 총참모부 부총참모장 등 대표단을 파견했지만 열병식에서 행진하지는 않았다.양측은 최근 대내외적으로 군사 동맹 관계를 과시하고 있다. 레오니트 슬루츠키 러시아 하원 국제문제위원장은 타스 통신에 “북한 군 장병들의 참여는 양국 간 전략적 동반자 관계이자 동맹 관계를 의미한다”며 “북한 전투원들은 쿠르스크 지역을 해방하기 위해 우리 군과 어깨를 나란히 하고 용감하고 헌신적으로 싸웠다. 이것이야말로 진정한 전우애”라고 강조했다.북한의 전략적 가치가 러시아와의 군사 협력을 통해 확연히 커지면서 미국과 대화에 나설 유인이 사라지고 있다는 평가가 나온다. 일각에서는 이달 14~15일 중국 베이징에서 미중 정상회담이 예고된 가운데 북미 대화로 이어질 가능성이 거론되는 상황이다.게다가 중동 정세가 여전히 복잡한 탓에 한반도 문제는 뒷순위로 밀릴 가능성도 있다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “중동 전쟁으로 미국의 외교적 역량이 분산됐고, 국제사회가 미국의 전쟁 정당성을 지지하지 않아 미국의 협상력도 약해진 상황”이라며 “북한도 러시아와 함께 미국에 각을 세우며 국제질서를 주도하려는 모습을 보이고 있어 북미 모두 대화에 나설 유인이 부족하다”고 말했다.