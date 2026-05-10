‘안보·경제 불안’ 캐나다, 군 30년 만에 최대 모병

美 압박·높은 실업 등 맞물려

2026-05-11 12면

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캐나다가 지난해 4월부터 1년간 7000명이 넘는 신규 병력을 모집했다고 영국 BBC가 10일(현지시간) 보도했다. 30년 만의 최대 규모로, 도널드 트럼프 미 행정부가 ‘동맹 압박’을 노골화하는 가운데 각국이 자체적으로 안보를 강화하고 있는 흐름과 무관치 않다는 분석이다.캐나다 국방부가 BBC에 제공한 자료에 따르면 지난 2월 한달간 군 입대를 지원한 인원은 4만 116명으로, 지난해 2만 1700명과 비교하면 두배 가까이 증가했다. 이는 입대 자격 요건을 확인하기 위해 필요한 서류를 제출한 인원을 집계한 것으로, 실제 전체 신청 건수는 이보다 훨씬 많다고 BBC는 부연했다.●1년간 7000명 신규 병력 모집아울러 캐나다는 국방비도 대폭 증액했다. 마크 카니 캐나다 총리는 지난 3월 국내총생산(GDP)의 2%를 국방비로 지출했다고 발표했다. 이는 한 해 460억 달러(약 67조 2500억원) 규모로, 캐나다 정부는 2035년까지는 나토(북대서양조약기구) 기준에 맞춰 GDP의 최대 5%까지 국방비를 증액할 계획이다. 아울러 캐나다는 현재 정규군 8만 5500명과 30만명 규모의 예비군을 동원하는 대규모 군사력 증강 계획을 검토하고 있다.이같은 모습은 불과 몇년 전만해도 ‘이러다가 군대가 없어질지도 모른다’는 우려가 나올 정도로 병역 자원이 부족했던 것과 비교하면 극적인 변화다.●국제적 불안·軍임금 상승 효과가장 큰 배경은 ‘트럼프 효과’가 꼽힌다. 캐나다를 ‘미국의 51번째 주로 편입하겠다’고 협박하는 등 트럼프 대통령은 서슴없이 캐나다 주권을 무시하며 캐나다인들의 반감을 불렀다. 특히 트럼프는 캐나다와 인접한 그린란드를 편입하기 위해 군사력 동원까지 시사하기도 했다.특히 우크라이나 전쟁이 시작된 2022년부터 캐나다 청년들의 군입대 지원자 수가 증가한 것으로 나타나 국제 정세의 불안정성이 자국 안보에 대한 젊은 층의 관심을 높인 것으로 분석된다. 이밖에 캐나다 청년 실업률이 14%에 달하는 상황에서 10년 만에 군인 임금이 크게 오른 것도 입대 지원자가 증가한 요인으로 작용했다고 BBC는 전했다.자국 안보를 강화하는 움직임은 캐나다만이 아니다. 크로아티아가 18년 만에 징병제를 부활하는 등 유럽 주요국들은 병력 확보 방안을 고민하고 있다. 독일은 내년도 국방예산을 올해보다 28% 늘어난 1058억유로(약 184조원)로 확정하는 등 국방비 증액도 잇따르고 있다.