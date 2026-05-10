11연패 끊고 280일만에 승리투수된 롯데 박세웅…팀은 2연패 탈출

이미지 확대 롯데 자이언츠 박세웅. 롯데 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 박세웅. 롯데 제공

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롯데 자이언츠 투수 박세웅(31)이 기나긴 연패의 터널을 빠져나왔다. 팀도 2연패에서 탈출했다.롯데는 10일 부산 사직구장에서 열린 2026 KBO리그 KIA 타이거즈와의 경기에서 7-3으로 승리했다. 2만 3200명의 관중으로 가득 찬 홈구장에서 지난 8, 9일 경기 2연패를 설욕했다. 올 시즌 주말 홈 경기 첫 승도 올렸다.박세웅은 개인 11연패에서 탈출하며 시즌 첫 승을 올렸다. 지난해 8월 3일 키움 히어로즈전 승리 이후 280일 만이다. 박세웅은 앞서 올 시즌 6경기 등판해 0승 4패, 평균자책점 4.45의 성적을 올렸다. 매 경기 5이닝 이상을 소화했지만 승리와는 인연이 멀었다. 이날 승리로 1승 4패, 평균자책점은 4.23이 됐다.출발은 불안했다. 선발로 나선 박세웅은 1회초 KIA 박상준, 김선빈에게 연속 안타, 김도영에게 2루타를 허용하며 실점했다. 이어 아데를린의 희생플라이로 추가 실점했다.2회부터는 달랐다. 박세웅은 2회초를 삼자범퇴로 넘겼고, 이어 3회부터 6회까지 매회 주자를 내보내고도 실점을 허용하지 않으면서 KIA 타선을 꽁꽁 묶었다. 6이닝 동안 4피안타 2실점 4삼진 호투했고, 투구 수도 85개에 불과했다.팀 타선도 10안타로 힘을 보탰다. 0-2로 끌려가던 2회말 1사 2, 3루에서 손호영의 유격수 땅볼로 1-2로 추격을 시작한 롯데는 3회말과 5회말 각각 3점을 폭발시켰다. 선발 박세웅의 뒤를 이어 정철원, 정현수, 박정민이 KIA 타선을 잠재웠다. 마무리 투수 최준용이 9회 볼넷과 연속 안타를 내주며 1실점하고 경기를 마무리했다.박세웅은 경기 후 “내가 좀 더 잘했으면 더 좋았지 않았을까 하는 생각들이 더 많이 들었다”면서 겸손한 모습을 보였다. 나균안, 김진욱 등 롯데 선발진에 대해 “지난해 초반처럼 정상적인 컨디션에서 투구를 했으면 동생들이 부담이 덜했을 것”이라며 “그래도 워낙 너무 잘해주고 있어서 오히려 내가 또 고맙다”고 전했다.