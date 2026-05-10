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두바이로 인양된 나무호… 정부조사단, 현장 조사 마무리

호르무즈 해협에서 정박 중 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호가 지난 8일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소에 접안해 있는 모습. 청와대는 10일 나무호에 대한 정부 조사단의 조사가 종료됐다면서 관계기관이 1차 결과에 대한 평가를 진행 중이라고 밝혔다.

두바이 연합뉴스